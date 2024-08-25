Зеленський повідомив про зайняття двох населених пунктів у Курській області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Курській області Збройні сили України зайшли у ще два населені пункти. Просування Сил оборони продовжується.

Пр це Зеленський повідомив у неділю, 25 серпня.

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"Є просування наших сил у Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще два населені пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду", — заявив президент

Глава держави підкреслив, що операція триває й українські військові продовжують активні дії, спрямовані на звільнення територій від російських окупантів. Він додав, що поповнення обмінного фонду свідчить про успіхи в захопленні військовополонених, що може відіграти важливу роль у майбутніх обмінах.

"Україна продовжує демонструвати свій незламний дух та рішучість у боротьбі за свою незалежність, просуваючись у звільненні окупованих територій", — зазначив глава держави.

Удар по Краматорську

Зеленський також повідомив нові подробиці про наслідки обстрілу російськими загарбниками Краматорська.

"Увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти — знімальна група агенції Routers. Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "Іскандером", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що удару було завдано цілеспрямовано та продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина, британський журналіст, загинула.

"Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні удари також були завдані по Сумщині із застосуванням КАБів, а також по Харківщині, Херсонщині і Донеччині. Президент зазначив, що цивілізований світ не повинен припиняти тиску на Росію, щоб зупинити її злочини.

"Я дякую всім нашим партнерам, які дійсно допомагають, усім лідерам, які працюють разом із нами заради більш надійного нашого захисту, більш надійних наших позицій", — наголосив президент.

При цьому він наголосив, що зволікання призведе лише до ще більших втрат. За його словами, необхідно і далі робити все, щоб росіяни зазнали невдачі.