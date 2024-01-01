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Освобожденный из плена защитник Мариуполя Дианов рассказал, за какие деньги сейчас живет

1 января 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Освобожденный из плена защитник Мариуполя Дианов рассказал, за какие деньги сейчас живет
Защитник "Азовстали" Михаил Дианов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защитник Азовстали, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов был освобожден из плена в сентябре 2022 года. По его словам, за время службы в армии в течение восьми лет он смог откладывать деньги.

Об этом Дианов рассказал в интервью Славе Демину.

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На что живет Михаил Дианов

"Я восемь лет был в армии и восемь лет имел возможность чуть ли не 100% средств откладывать. Ты 100% бюджетник: ешь, живешь, одеваешься на средства армии. Ну, на средства государства. То есть люди, которые не курят сигареты, не хотят вареники поесть в какой-то кафешке, а ходят в столовую есть", — сказал он.

Дианов считает себя обеспеченным человеком, потому что с начала полномасштабного вторжения получал еще и боевые выплаты в размере 100 тыс. грн.

"Тем более учитывайте, что с 24 февраля у нас, кроме зарплаты, еще 100 тысяч надбавки ежемесячно было. И с тех пор еще два года прошло. Я обеспеченный человек, у меня есть деньги", — рассказал военный.

Кроме того, Дианов признался, что сейчас проживает с мамой, поскольку не всегда сам может за собой ухаживать и назвал ее лучшей сожительницей.

"Допустим, есть приготовить, а помыться, зубы почистить — рука уже все, разрабатывается. А вот какие вещи — есть приготовить, в доме убрать. Вот просто, элементарно подмести. Кто лучший сожитель, как не мама?" — сказал он.

Дианов добавил, что у него нет жены, и пока жениться не собирается.

Напомним, что защитник "Азовстали", морской пехотинец, а сейчас общественный деятель Михаил Дианов показал свою единственную дочь Екатерину.

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