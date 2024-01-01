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Звільнений з полону захисник Маріуполя Діанов розповів, за які кошти зараз живе

1 січня 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Звільнений з полону захисник Маріуполя Діанов розповів, за які кошти зараз живе
Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Захисника Азовсталі, старшого сержанта 36-ї бригади морської піхоти Михайла Діанова звільнили з полону у вересні 2022 року. За його словами, за час служби в армії протягом восьми років він зміг відкладати гроші. 

Про це Діанов розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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"Я вісім років був в армії й вісім років мав можливість ледь не 100% коштів відкладати. Ти 100% бюджетник: їси, живеш, одягаєшся коштом армії. Ну, коштом держави. Тобто люди, які не курять цигарки, не хочуть вареники поїсти в якійсь кафешці, а ходять у їдальню їсти", — сказав він.

Діанов вважає себе забезпеченою людиною, тому що з початку повномасштабного вторгнення отримував ще й бойові виплати у розмірі 100 тис. грн.

"Тим паче зважайте, що з 24 лютого в нас, окрім зарплати, ще 100 тисяч надбавки щомісяця було. І з того часу ще два роки минуло. Я забезпечена людина, у мене є гроші", — розповів військовий.

Крім того, Діанов зізнався, що зараз проживає з мамою, оскільки не завжди сам може за собою доглядати, і назвав її найкращою співмешканкою.

"Припустімо, їсти приготувати, а помитися, зуби почистити — рука вже все, розробляється. А от якісь речі — їсти приготувати, у домі прибрати. От просто, елементарно підмести. Хто найкращий співмешканець, як не мама?" — сказав він.

Діанов додав, що наразі не має дружини і поки що одружуватися не збирається.

Нагадаємо, що захисник "Азовсталі", морський піхотинець, а зараз громадський діяч Михайло Діанов показав свою єдину дочку Катерину.

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