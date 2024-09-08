Удари по території Росії — Сибіга звернувся да партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: President.gov.ua

Україна не повинна бути обмежена у захисті. Країна має право захищатися від агресії та завдавати ударів по військових цілях на території РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter) у неділю, 8 вересня.

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Сибіга заявив, що країна, яка захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті.

Міністр МЗС додав, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ.

"Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", — написав Сибіга.