Удари по території Росії — Сибіга звернувся да партнерів

Сибіга закликав партнерів дозволити завдавати удари по військових цілях на території РФ
8 вересня 2024 13:44
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: President.gov.ua
Україна не повинна бути обмежена у захисті. Країна має право захищатися від агресії та завдавати ударів по військових цілях на території РФ.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter) у неділю, 8 вересня.
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Сибіга заявив, що країна, яка захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті.
Міністр МЗС додав, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ.
"Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя", — написав Сибіга.
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