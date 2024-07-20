На Житомирщині злочинець сплутав чоловіків з наркоділками, нацькував собаку, побив та пограбував

Злий собака. Ілюстративне фото. Фото: pixels.com

На Житомирщині місцевий мешканець Коростеня вчинив напад на двох перехожих, нацькував на них свого пса та погрожував макетом пістолета. Суд призначив йому вісім років позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як показало слідство, вночі підсудний зустрів на дитячому майданчику незнайомого чоловіка, якого, нібито, прийняв за наркоторговця — "закладника". За допомогою свого пса породи "Кане-Корсо" загнав його на дах дитячого будиночка та став погрожувати макетом пістолета (як потім з'ясувало слідство).

Собака породи Кане-Корсо. Ілюстративне фото. Фото: pixels.com

Примусивши потерпілого злізти з даху, він нацькував на нього пса, який сильно покусав потерпілого, та відібрав у чоловіка iPhone 13 Pro. Після чого став погрожувати ножем, але потерпілому вдалось втекти.

Після цього злочинець зустрів іншого громадянина, якого теж прийняв за наркоторговця, адже, нібито, саме на нього скаржилася сусідка. І хоча цього разу обійшлось без пограбування, але і на цього чоловіка зловмисник теж нацькував пса, який завдав потерпілому травм. Потім сам злочинець теж побив потерпілого.

Що вирішив суд

Суд на основі розгляду даних слідства та речових доказів не взяв до уваги аргументи захисника підсудного, що той не мав злого умислу та грабіж як мету. Тому суд виніс вирок у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією 1/4 частини майна.

Нагадаємо, що в Чернівцях засудили військовослужбовця, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну з них у чужій квартирі.

Також ми писали, що львів'янин став свідком жорстокого вбивства жінки, про яке не повідомив у поліцію.