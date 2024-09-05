Градирня Запорізької АЕС потребує знесення — МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

Градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції зазнала серйозних пошкоджень під час пожежі минулого місяця. Споруда непридатна до використання і в майбутньому потребує знесення.

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише видання Reuters у четвер, 5 вересня.

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Гроссі заявив про необхідність знесення градирні на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції після серйозних пошкоджень під час пожежі минулого місяця.

Він також опублікував відео, де оцінює збитки, стоячи всередині градирні. За його словами, це був його п'ятий візит на станцію.



"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити пошкодження, які сталися. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

На відео також показано, як Гроссі інспектує насосну станцію, що забезпечує водою, якої не вистачає після руйнування минулого року Каховської греблі на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024

Нагадаємо, 11 серпня російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції.

Гроссі тоді описав інцидент як одну з численних "нерозсудливих атак".