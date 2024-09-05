Градирня Запорожской АЭС нуждается в сносе — МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции получила серьезные повреждения во время пожара в прошлом месяце. Сооружение непригодно к использованию и в будущем требует сноса.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет издание Reuters в четверг, 5 сентября.

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Гросси заявил о необходимости снесения градирни на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции после серьезных повреждений при пожаре в прошлом месяце.

Он также опубликовал видео, где оценивает ущерб, стоя внутри градирни. По его словам, это был его пятый визит на станцию.



"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить произошедшие повреждения. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-нибудь снесут", — сказал Гросси.

На видео также показано, как Гросси инспектирует насосную станцию, снабжающую водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Как я заключил мой ежедневный визит в Запорожье Nuclear Power Plant, @IAEAorg останутся стесненным в нашем положении для помощи энергетики безопасности и охраны в Европе большая энергетика возможности на ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024

Напомним, 11 августа российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.

Гросси тогда описал инцидент как одну из многочисленных "безрассудных атак".