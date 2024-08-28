Михайло Подоляк пояснив, що означає зупинка контракту з РФ щодо транзиту газу

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу, але готова розглядати запити від європейських компаній. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що це означає.

Про це він розповів для Новини.LIVE.

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"Це може бути будь-який інший транзитний газ, який буде йти із середньоазійських країн. Європа диверсифікувала постачання нафти й газу, і Росія, безумовно, не відіграє роль, яку відігравала десять чи навіть п'ять років тому", — зазначив Подоляк.

Він нагадав, що окрім газу з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина. За словами Подоляка, була резолюція ЄС про диверсифікацію постачання нафти.

"Те ж саме стосується й газу. Були певні контракти, вони були законтрактовані до 1 січня 2025 року, це була транзитна місія України, ми одноосібно приймати рішення не можемо. Але з початку наступного року все це закінчується. Але якщо якась європейська країна бажає отримати казахський газ чи азербайджанський — ми готові його транспортувати, якщо буде відповідна логістика, запит, юридичні моменти, контракти, де є окремо прописана транзитна роль України", — зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що це ключовий момент, адже Росія буде втрачати головні ринки для себе. За його словами, ринок Європи був гарантований для прибутку Москви.

Подоляк каже, що російський диктатор Володимир Путін придумав "фантастичну" операцію, яка призвела до того, що він не матиме жодного впливу за рахунок нафти та газу.

"Деякі наші сусіди теж були зацікавлені, бо отримували певні спекулятивні ціни на нафту, як таку, і могли заробляти більше, ніж це дозволяє ринок. Але все це закінчиться", — наголосив Подоляк.

За його словами, Росія втратила репутацію та не впливає на глобальні процеси. Москва втрачає конкретні ринки збуту своїх продуктів.

"Тому продає ту ж нафту та газ із великими знижками на азійських ринках. Але це поки що. А далі ситуація для Росії буде все гіршою. "Фантастично талановитий" менеджер Путін", — додав Подоляк.

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