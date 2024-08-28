Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна не продовжуватиме контракт із РФ щодо транзиту газу — Подоляк пояснив, що буде далі arrow

Україна не продовжуватиме контракт із РФ щодо транзиту газу — Подоляк пояснив, що буде далі

28 серпня 2024 21:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Михайло Подоляк пояснив, що означає зупинка контракту з РФ щодо транзиту газу
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу, але готова розглядати запити від європейських компаній. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що це означає.

Про це він розповів для Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна не буде продовжувати контракт із РФ про транзит газу

"Це може бути будь-який інший транзитний газ, який буде йти із середньоазійських країн. Європа диверсифікувала постачання нафти й газу, і Росія, безумовно, не відіграє роль, яку відігравала десять чи навіть п'ять років тому", — зазначив Подоляк.

Він нагадав, що окрім газу з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина. За словами Подоляка, була резолюція ЄС про диверсифікацію постачання нафти.

"Те ж саме стосується й газу. Були певні контракти, вони були законтрактовані до 1 січня 2025 року, це була транзитна місія України, ми одноосібно приймати рішення не можемо. Але з початку наступного року все це закінчується. Але якщо якась європейська країна бажає отримати казахський газ чи азербайджанський — ми готові його транспортувати, якщо буде відповідна логістика, запит, юридичні моменти, контракти, де є окремо прописана транзитна роль України", — зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що це ключовий момент, адже Росія буде втрачати головні ринки для себе. За його словами, ринок Європи був гарантований для прибутку Москви. 

Подоляк каже, що російський диктатор Володимир Путін придумав "фантастичну" операцію, яка призвела до того, що він не матиме жодного впливу за рахунок нафти та газу.

"Деякі наші сусіди теж були зацікавлені, бо отримували певні спекулятивні ціни на нафту, як таку, і могли заробляти більше, ніж це дозволяє ринок. Але все це закінчиться", — наголосив Подоляк.

За його словами, Росія втратила репутацію та не впливає на глобальні процеси. Москва втрачає конкретні ринки збуту своїх продуктів.

"Тому продає ту ж нафту та газ із великими знижками на азійських ринках. Але це поки що. А далі ситуація для Росії буде все гіршою. "Фантастично талановитий" менеджер Путін", — додав Подоляк.

.

Володимир Зеленський Офіс президента Михайло Подоляк росіяни Україна газопостачання нафта газ транзит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:24 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на напади на військових

22:20 У Києві поліцейська накинулася з лайкою на ветерана ЗСУ — чим завершився інцидент

22:10 Росія встановлює блокпости та обмежує в'їзд до Курчатова, де розташована Курська АЕС

21:54 Зоря планує повернути Скрипника

21:53 Українські пілоти вперше застосували в бою літаки F-16, — ЗМІ

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

21:53 Шмигаль заявив, що кредитори України схвалили реструктуризацію зовнішнього боргу України

21:40 В тимчасово окупованому Криму проблеми з водопостачанням — що відомо

21:34 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

21:23 Військова частина відмовила солдату у звільненні зі служби — що вирішив суд

21:22 У Польщі пояснили, чому їхні військові не збивають російські дрони

22:24 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на напади на військових

22:20 У Києві поліцейська накинулася з лайкою на ветерана ЗСУ — чим завершився інцидент

22:10 Росія встановлює блокпости та обмежує в'їзд до Курчатова, де розташована Курська АЕС

21:54 Зоря планує повернути Скрипника

21:53 Українські пілоти вперше застосували в бою літаки F-16, — ЗМІ

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

21:53 Шмигаль заявив, що кредитори України схвалили реструктуризацію зовнішнього боргу України

21:40 В тимчасово окупованому Криму проблеми з водопостачанням — що відомо

21:34 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

21:23 Військова частина відмовила солдату у звільненні зі служби — що вирішив суд

21:22 У Польщі пояснили, чому їхні військові не збивають російські дрони

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі