Михаил Подоляк объяснил, что означает остановка контракта с РФ по транзиту газа

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа, но готова рассматривать запросы от европейских компаний. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что это значит.

Об этом он рассказал для Новини.LIVE.

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"Это может быть любой другой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран. Европа диверсифицировала поставки нефти и газа, и Россия, безусловно, не играет роль, которую играла десять или даже пять лет назад", — отметил Подоляк.

Он напомнил, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. По словам Подоляка, была резолюция ЕС о диверсификации поставок нефти.

"То же самое касается и газа. Были определенные контракты, они были законтрактованы до 1 января 2025 года, это была транзитная миссия Украины, мы единолично принимать решения не можем. Но с начала следующего года все это заканчивается. Но если какая-то европейская страна желает получить казахский газ или азербайджанский — мы готовы его транспортировать, если будет соответствующая логистика, запрос, юридические моменты, контракты, где отдельно прописана транзитная роль Украины", — отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что это ключевой момент, ведь Россия будет терять главные рынки для себя. По его словам, рынок Европы был гарантирован для прибыли Москвы.

Подоляк говорит, что российский диктатор Владимир Путин придумал "фантастическую" операцию, которая привела к тому, что у него не будет никакого влияния за счет нефти и газа.

"Некоторые наши соседи тоже были заинтересованы, потому что получали определенные спекулятивные цены на нефть как таковую и могли зарабатывать больше, чем это позволяет рынок. Но все это закончится", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Россия потеряла репутацию и не влияет на глобальные процессы. Москва теряет конкретные рынки сбыта своих продуктов.

"Поэтому продает ту же нефть и газ с большими скидками на азиатских рынках. Но это пока что. А дальше ситуация для России будет все хуже и хуже. "Фантастически талантливый" менеджер Путин", — добавил Подоляк.