Що українці думають про переговори та втрати — нове опитування

Дівчина з українським прапором. Фото: Новини.LIVE

В Україні провели опитування щодо ставлення українців до переговорів з Росією, виконання вимог від Кремля та майбутні загрози з боку країни-агресорки. В деяких регіонах показники опитування суттєво різняться.

Загальнонаціональне опитування провів з 8 по 15 серпня Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Кого та де опитували

Опитування проводили за методом face-to-face в усіх областях України, крім тих територій, які окупувала російська армія. Загалом опитали 2017 респондентів віком від 18 років.

Що українці думають про переговори

Третина українців (32%) схиляються до думки, що початок переговорів з Росією про припинення війни може відбутися лише після звільнення всіх українських територій з окупації. Таку думку висловили у більшості всі вікові групи, однак молодь віком 18-29 років має нижчий відсоток, ніж в середньому по країні у підтримці такої думки — 28%.

Люди віком 50-59 років продемонстрували вищий відсоток згоди про переговори після деокупації — 36%.

"Щодо інших умов для можливих переговорів з Росією, то тут громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори винятково заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), і тими, хто переконаний, що з Росією домовлятися неможливо в принципі (18%)", — пояснили в результатах опитування.

Що показало опитування з точки зору регіонів

Різницю у ставленні до умов для переговорів помітили й по регіонах України. Готовність до переговорів просто зараз без особливих умов найбільше зафіксували під час опитувань на Півдні (36%) і Сході (27%), тоді як на Заході, а також в Центрі цей показник становить лише 15%.

Безперспективність спроб домовлятися з Росією не лише зараз, а й в цілому найбільше переконані на Заході — 21% і менше на Півдні — 13%.

Інфографіка результатів опитувань. Фото: інфографіка Фонду Демократичні ініціативи

Також більшість українців досі вважають, що не варто виконувати вимоги Росії для завершення війни.

Зокрема:

Визнання українцями факту окуповації територій Росією навіть заради припинення війни висловили лише 9% українців (у серпні цей показник у 2023 р становив менше 5%).

Неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 р. — 90%), причому незалежно від віку респондентів.

Щодо регіонів таку ж думку переважна більшість висловили на заході і в Центрі — по 84%. На Півдні та Сході 76% та 72% відповідно.

Зміна умов Росії

Також під опитування в людей поцікавились як вони б поставились до миру з Росією, якби мирна угода не передбачала офіційного визнання з боку української влади про окупацію територій, але гарантувала б мир і захист від агресії. Розрив між тими, хто підтримав би такі умови і тими, хто висловися проти виглядало так:

підтримати таку угоду готові 25,5%;

61% опитаних все одно виступили проти.

Інфографіка результатів опитувань. Фото: інфографіка Фонду Демократичні ініціативи

Також українці вважають, що великі втрати, які зазнала Україна під час війни не є причиною погоджуватися на мир — такий результат демонстрували 45% опитаних.

Втім для 32% ці втрати і можливість втратити ще більше людей, навпаки, є аргументом для початку переговорів і спроб завершити війну.

З регіонального погляду найбільше проти миру через великі втрати виступили

жителі Центрального (49%) і Західного (47%) макрорегіонів.

"Серед представників Сходу майже порівну тих, хто вважає, що ці втрати – це привід розпочати переговори, щоб не допустити нових (38%), і тих, хто вважає, що ці втрати – це привід не погоджуватися на невигідний мир (41%)", — підсумували аналітики.