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Украинцы в некоторых регионах считают, что пришло время для переговоров, — опрос

29 августа 2024 12:58
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Что украинцы думают о переговорах и потерях — новый опрос
Девушка с украинским флагом. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине провели опрос по отношению украинцев к переговорам с Россией, выполнению требований от Кремля и предстоящим угрозам со стороны страны-агрессорки. В некоторых регионах показатели опроса существенно разнятся.

Общенациональный опрос провел с 8 по 15 августа Фонд Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Опрос проводился методом face-to-face во всех областях Украины, кроме тех территорий, которые оккупировала российская армия. В целом опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Что украинцы думают о переговорах

Треть украинцев (32%) склоняются к мнению, что начало переговоров с Россией о прекращении войны может произойти только после освобождения всех украинских территорий по оккупации. Такое мнение высказали в большинстве все возрастные группы, однако молодежь 18-29 лет имеет более низкий процент, чем в среднем по стране в поддержке такого мнения — 28%.

Люди в возрасте 50-59 лет продемонстрировали более высокий процент согласия о переговорах после деоккупации — 36%.

"По другим условиям для возможных переговоров с Россией, то здесь общественное мнение почти поровну разделилось между теми, кто допускает переговоры исключительно ради освобождения пленных и заложников (19%), теми, кто считает переговоры о мире возможными даже сейчас (20%), и теми, кто убежден, что с Россией договариваться невозможно в принципе (18%)", – объяснили в результатах опроса.

Что показал опрос с точки зрения регионов

Разницу по отношению к условиям для переговоров заметили и по регионам Украины. Готовность к переговорам прямо сейчас без особых условий больше всего зафиксировали во время опросов на Юге (36%) и Востоке (27%), тогда как на Западе, а также в Центре этот показатель составляет всего 15%.

Бесперспективность попыток договариваться с Россией не только сейчас, но и в целом больше убеждены на Западе — 21% и менее на Юге — 13%.

опрос
Инфографика результатов опросов. Фото: инфографика Фонда Демократические инициативы

Также большинство украинцев до сих пор считают, что не следует выполнять требования России по завершению войны.

В частности:

  • Признание украинцами факта оккупации территорий Россией даже ради прекращения войны выразили лишь 9% украинцев (в августе этот показатель в 2023 г. составил менее 5%).
  • Неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 г. – 90%), причем независимо от возраста респондентов.

Что касается регионов, такое же мнение подавляющее большинство высказали на западе и в Центре — по 84%. На Юге и Востоке 76% и 72% соответственно.

Изменение условий России

Также под опрос у людей поинтересовались, как они отнеслись бы к миру с Россией, если бы мирное соглашение не предусматривало официального признания со стороны украинской власти об оккупации территорий, но гарантировало бы мир и защиту от агрессии. Разрыв между теми, кто поддержал бы такие условия и высказавшимися против выглядело так:

  • поддержать такое соглашение готовы 25,5%;
  • 61% опрошенных все равно выступили против.
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Инфографика результатов опросов. Фото: инфографика Фонда Демократические инициативы

Также украинцы считают, что большие потери, понесенные Украиной во время войны, не являются причиной соглашаться на мир — такой результат демонстрировали 45% опрошенных.

Впрочем, для 32% эти потери и возможность потерять еще больше людей, наоборот, являются аргументом для начала переговоров и попыток завершить войну.

С региональной точки зрения больше всего против мира из-за больших потерь выступили
жители Центрального (49%) и Западного (47%) макрорегиона.

Среди представителей Востока почти поровну тех, кто считает, что эти потери – это повод начать переговоры, чтобы не допустить новых (38%), и тех, кто считает, что эти потери – это повод не соглашаться на невыгодный мир (41%). ", — подытожили аналитики.

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