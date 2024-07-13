Зеленський зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі

Зустріч Зеленського з Метью Макконахі. Фото: Офіс президента

Під час візиту до Сполучених Штатів Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді штату Юта Еббі Кокс. Глава держави запропонував Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це повідомили в Офісі президента України у суботу, 13 липня.

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Зустріч Зеленського з Метью Макконахі

Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України та агресивної війни, яку веде проти неї Росія. Він також подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про ситуацію у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором. Зеленський також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

Також Володимир Зеленський запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.

Володимир і Олена Зеленські. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський у США. Фото: Офіс президента

Перша леді Олена Зеленська у США. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що в американському місті Солт-Лейк-Сіті президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернаторами американських штатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, де обговорить гуманітарну та політичну співпрацю Києва та Дубліна.