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В оточенні Зеленського заявили, що його "охоплює параноя", — ЗМІ

12 липня 2024 16:47
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський може страждати на параною — що каже оточення президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В оточенні Президента України Володимира Зеленського заявили, що глава держави через війну почав змінюватися в доволі негативний бік. Таку думку поділяють як люди з його оточення, так і високопоставлені західні політики.

Про це повідомляє агенція Reuters у п'ятницю, 12 липня.

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На думку ексміністра оборони України Олексія Рєзнікова, гарант весь час їздить по Україні і возить з собою сумку зі змінним одягом та зубною щіткою, оскільки часто не знає, де заночує.

"Це його повсякденне життя як президента — зламаний сон. Це консультації вночі й звернення до парламентів, сенатів незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень — це нескінченний марафон", — каже він.

Водночас експосадовець не згоден з думкою, що Зеленський не здатен побороти Путіна попри те, що Росія зберігає паритет в особовому складі та озброєнні.

"Я б застосував цитату Марка Твена: "Справа не в розмірі собаки в бійці. Справа в розмірі бійки в собаці", — резюмує Рєзніков.

Наслідки зміни настрою глави держави помічають навіть іноземні політики. Один з високопоставлених західних чиновників, який провів багато часу із Зеленським, зазначив, що гарант все більше й більше "страждає на параною" через ймовірні спроби Росії вбити його та дестабілізувати керівництво України. Водночас, за його словами, "це правильно".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся  у Вашингтоні із президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши підготовку наступного оборонного пакета.

Також український президент зустрівся із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, де обговорив ключові потреби України, зокрема, в системах ППО.

Володимир Зеленський Офіс президента Олексій Резніков Україна політики війна в Україні

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