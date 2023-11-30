Як змінилась довіра українців до політиків та держдіячів за час війни — опитування

Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова ГУР Кирило Буданов. Фото: president.gov.ua

З початком повномасштабного вторгнення РФ думка населення щодо того чи іншого політика чи державного діяча змінювалась — комусь українці стали довіряти більше, хтось навпаки — розчарував в очікуваннях. Однак серед цього хаосу є три людини, яких суспільство підтримує найбільше — Залужний, Зеленський та Буданов.

Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг".

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Кому українці довіряють найбільше

Згідно з результатами опитування, найбільше українці довіряють Головнокомандувачеві ЗСУ Валерію Залежному — 82%, другу сходинку посідає Президент України Володимир Зеленський — 72%, а на третьому місці опинився очільник ГУР Кирило Буданов — 54%. Громадському діячеві Сергію Притулі довіряють 53% українців і недовіряють 37%.

В інших політиків недовіра переважає в рази. Так, мера Києва Віталія Кличка не підтримує 54% українців, експрезидента Петра Порошенка — 80%, колишнього радника ОП Олексія Арестовича — 77%.

Інфографіка опитування "Наскільки ви довіряєте таким політикам". Фото: Рейтинг

Наскільки населення довіряє Володимиру Зеленському, Валерію Залужному та Кирилу Буданову

У порівнянні з минулим листопадом довіра до Володимира Зеленського дещо знизилась. Так, торік осінню президенту довіряв 91% українців, цьогоріч — 72%. Не довіряють 26% опитаних, торік таких було — всього 7%.

Інфографіка довіри до Володимира Зеленського. Фото: Рейтинг

Підтримка Валерія Залужного приблизно стабільна, починаючи з осені 2022 року. У квітні торік йому довіряли 42% українців, однак ще більше не знали про такого — 51%.

Популярним став головнокомандувач восени — в листопаді 2022 року йому довіряли 79%, цьогоріч — 82%. Про недовіру не варто навіть заїкатися — всього 3% торік та 11% цьогоріч.

Інфографіка довіри до Валерія Залужного. Фото: Рейтинг

Також все відносно стабільно в Кирила Буданова, підтримка якого серед українців практично не змінювалась із лютого 2023 року.

У листопаді цьогоріч Буданова підтримує 54% опитаних, не підтримує — 19%, тоді як у лютому йому довіряли 48% українців, не довіряли — 12%. Цікаво, що в вересні його підтримували аж 63%.

Інфографіка довіри до Кирила Буданова. Фото: Рейтинг

Чи довіряють українці Олексію Арестовичу

Довіра населення до Олексія Арестовича впала нижче плінтуса в порівнянні з квітнем 2022 року. Тоді 30% українців йому цілком довіряли, 40% скоріше довіряли, ніж не довіряли, а не підтримували зовсім — 6% опитаних.

Кардинально почала змінюватись ситуація в серпні минулого року: 16% — цілком довіряли, 34% — скоріше довіряли, ніж не довіряли, а 16% — не довіряли зовсім.

У листопаді цьогоріч підтримка Арестовича зазнала краху, адже його підтримує всього 11% українців на противагу 77% опитаних, що йому зовсім не довіряють.

Інфографіка довіри до Олексія Арестовича. Фото: Рейтинг

Як змінилась довіра до Андрія Богдана

Чималий відсоток опитаних не довіряє колишньому керівнику ОП Андрію Богдану, яких в листопаді 2023 року 39%, із них не підтримували зовсім — 27%.

Однак динаміка недовіри до Богдана практично залишалась на місці й за 4 роки не змінилась: в листопаді 2019 року його повністю не підтримували 30%, а скоріше не довіряли, ніж довіряли 9%.

Інфографіка довіри до Андрія Богдана. Фото: Рейтинг

Ставлення українців до Петра Порошенка та Юлії Тимошенко

Кульгає довіра українців і до колишнього президента Петра Порошенка, щоправда, кульгає незмінно в негативному розумінні, починаючи з 2015 року, і особливо підупала на початку повномасштабного вторгнення в квітні 2022 року. Порівняно з лютим того року, коли йому не довіряло 70% українців, у квітні цей показник становив 79%.

Восени 2022 року ситуація не стала кращою — 75% українців не підтримували Порошенка. В листопаді цьогоріч таких людей аж 80%.

Інфографіка довіри до Петра Порошенка. Фото: Рейтинг

Щодо Юлії Тимошенко, то недовіра населення до неї зросла в серпні цьогоріч на 18%, і станом на листопад 2023 року становить 89%.

Однак недовіра українців до цієї діячки стабільна протягом 2009-2023 року. Не змінилась ситуація і з початком повномасштабної російської агресії.

Інфографіка довіри до Юлії Тимошенко. Фото: Рейтинг

Наскільки українці підтримують Віталія Кличка

У березні 2022 року довіра до Віталія Кличка сягнула небачених показників — 80%, не довіряли з всього 9%. Однак відтоді тенденція показує шалений спад до 37% станом на листопад 2023 року. Таким чином наразі 54% опитаних не підтримують Кличка.

Ще влітку 2022 року не довіряли йому вже 30% українців, а влітку 2023 року — 41%.

Інфографіка довіри до Віталія Кличка. Фото: Рейтинг

Чи довіряє населення Дмитру Разумкову

Підтримка українцями колишнього голови ВР Дмитра Разумкова теж відносно стабільна — від 20% до 38% упродовж 2019-2023 років, однак показник недовіри все ж більший. Від лютого 2022 року ситуація практично не змінилась — недовіра до нього виросла на 2%.

Так, у лютому торік його не підтримували 38% опитаних, влітку цьогоріч цей відсоток дещо знизився до 30%, а станом на листопад знову піднявся до 38%. Довіра з 32% впала до 20%.

Інфографіка довіри до Дмитра Разумкова. Фото: Рейтинг

Наскільки змінилась довіра українців до Сергія Притули

Підтримка Сергія Притули в суспільстві значно зросла влітку 2022 року: в червні його підтримували 67% опитаних, а в серпні цей показник виріс до 77%. Однак цьогоріч ситуація дещо змінилась, адже станом на серпень 2023 року довіра до Притули впала на 19% і становила 58%.

У листопаді 2023 року діяча підтримують 53% опитаних, а не підтримують 37%.

Інфографіка довіри до Сергія Притули. Фото: Рейтинг

Нагадаємо, що менше половини українців переконані, що Україна рухається у правильному напрямку. Натомість майже кожен п'ятий громадянин нашої держави не знають, як відповісти на це питання.