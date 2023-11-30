Як змінилась довіра українців до політиків та держдіячів за час війни — опитування
З початком повномасштабного вторгнення РФ думка населення щодо того чи іншого політика чи державного діяча змінювалась — комусь українці стали довіряти більше, хтось навпаки — розчарував в очікуваннях. Однак серед цього хаосу є три людини, яких суспільство підтримує найбільше — Залужний, Зеленський та Буданов.
Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг".
Кому українці довіряють найбільше
Згідно з результатами опитування, найбільше українці довіряють Головнокомандувачеві ЗСУ Валерію Залежному — 82%, другу сходинку посідає Президент України Володимир Зеленський — 72%, а на третьому місці опинився очільник ГУР Кирило Буданов — 54%. Громадському діячеві Сергію Притулі довіряють 53% українців і недовіряють 37%.
В інших політиків недовіра переважає в рази. Так, мера Києва Віталія Кличка не підтримує 54% українців, експрезидента Петра Порошенка — 80%, колишнього радника ОП Олексія Арестовича — 77%.
Наскільки населення довіряє Володимиру Зеленському, Валерію Залужному та Кирилу Буданову
У порівнянні з минулим листопадом довіра до Володимира Зеленського дещо знизилась. Так, торік осінню президенту довіряв 91% українців, цьогоріч — 72%. Не довіряють 26% опитаних, торік таких було — всього 7%.
Підтримка Валерія Залужного приблизно стабільна, починаючи з осені 2022 року. У квітні торік йому довіряли 42% українців, однак ще більше не знали про такого — 51%.
Популярним став головнокомандувач восени — в листопаді 2022 року йому довіряли 79%, цьогоріч — 82%. Про недовіру не варто навіть заїкатися — всього 3% торік та 11% цьогоріч.
Також все відносно стабільно в Кирила Буданова, підтримка якого серед українців практично не змінювалась із лютого 2023 року.
У листопаді цьогоріч Буданова підтримує 54% опитаних, не підтримує — 19%, тоді як у лютому йому довіряли 48% українців, не довіряли — 12%. Цікаво, що в вересні його підтримували аж 63%.
Чи довіряють українці Олексію Арестовичу
Довіра населення до Олексія Арестовича впала нижче плінтуса в порівнянні з квітнем 2022 року. Тоді 30% українців йому цілком довіряли, 40% скоріше довіряли, ніж не довіряли, а не підтримували зовсім — 6% опитаних.
Кардинально почала змінюватись ситуація в серпні минулого року: 16% — цілком довіряли, 34% — скоріше довіряли, ніж не довіряли, а 16% — не довіряли зовсім.
У листопаді цьогоріч підтримка Арестовича зазнала краху, адже його підтримує всього 11% українців на противагу 77% опитаних, що йому зовсім не довіряють.
Як змінилась довіра до Андрія Богдана
Чималий відсоток опитаних не довіряє колишньому керівнику ОП Андрію Богдану, яких в листопаді 2023 року 39%, із них не підтримували зовсім — 27%.
Однак динаміка недовіри до Богдана практично залишалась на місці й за 4 роки не змінилась: в листопаді 2019 року його повністю не підтримували 30%, а скоріше не довіряли, ніж довіряли 9%.
Ставлення українців до Петра Порошенка та Юлії Тимошенко
Кульгає довіра українців і до колишнього президента Петра Порошенка, щоправда, кульгає незмінно в негативному розумінні, починаючи з 2015 року, і особливо підупала на початку повномасштабного вторгнення в квітні 2022 року. Порівняно з лютим того року, коли йому не довіряло 70% українців, у квітні цей показник становив 79%.
Восени 2022 року ситуація не стала кращою — 75% українців не підтримували Порошенка. В листопаді цьогоріч таких людей аж 80%.
Щодо Юлії Тимошенко, то недовіра населення до неї зросла в серпні цьогоріч на 18%, і станом на листопад 2023 року становить 89%.
Однак недовіра українців до цієї діячки стабільна протягом 2009-2023 року. Не змінилась ситуація і з початком повномасштабної російської агресії.
Наскільки українці підтримують Віталія Кличка
У березні 2022 року довіра до Віталія Кличка сягнула небачених показників — 80%, не довіряли з всього 9%. Однак відтоді тенденція показує шалений спад до 37% станом на листопад 2023 року. Таким чином наразі 54% опитаних не підтримують Кличка.
Ще влітку 2022 року не довіряли йому вже 30% українців, а влітку 2023 року — 41%.
Чи довіряє населення Дмитру Разумкову
Підтримка українцями колишнього голови ВР Дмитра Разумкова теж відносно стабільна — від 20% до 38% упродовж 2019-2023 років, однак показник недовіри все ж більший. Від лютого 2022 року ситуація практично не змінилась — недовіра до нього виросла на 2%.
Так, у лютому торік його не підтримували 38% опитаних, влітку цьогоріч цей відсоток дещо знизився до 30%, а станом на листопад знову піднявся до 38%. Довіра з 32% впала до 20%.
Наскільки змінилась довіра українців до Сергія Притули
Підтримка Сергія Притули в суспільстві значно зросла влітку 2022 року: в червні його підтримували 67% опитаних, а в серпні цей показник виріс до 77%. Однак цьогоріч ситуація дещо змінилась, адже станом на серпень 2023 року довіра до Притули впала на 19% і становила 58%.
У листопаді 2023 року діяча підтримують 53% опитаних, а не підтримують 37%.
Нагадаємо, що менше половини українців переконані, що Україна рухається у правильному напрямку. Натомість майже кожен п'ятий громадянин нашої держави не знають, як відповісти на це питання.
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