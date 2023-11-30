Как изменилось доверие украинцев к политикам и госдеятелям за время войны — опрос

Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: president.gov.ua

С началом полномасштабного вторжения РФ мнение населения о том или ином политике или государственном деятеле менялось — кому-то украинцы стали доверять больше, кто-то наоборот — разочаровал в ожиданиях. Однако среди этого хаоса есть три человека, которых общество поддерживает больше всего — Залужный, Зеленский и Буданов.

Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

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Кому украинцы доверяют больше всего

Согласно результатам опроса, больше всего украинцы доверяют Главнокомандующему ВСУ Валерию Залежному — 82%, второе место занимает Президент Украины Владимир Зеленский — 72%, а на третьем месте оказался глава ГУР Кирилл Буданов — 54%. Общественному деятелю Сергею Притуле доверяют 53% украинцев и не доверяют 37%.

У других политиков недоверие преобладает в разы. Так, мэра Киева Виталия Кличко не поддерживает 54% украинцев, экс-президента Петра Порошенко — 80%, бывшего советника ОП Алексея Арестовича — 77%.

Инфографика опроса "Насколько вы доверяете таким политикам". Фото: Рейтинг

Насколько население доверяет Владимиру Зеленскому, Валерию Залужному и Кириллу Буданову

По сравнению с прошлым ноябрем доверие к Владимиру Зеленскому несколько снизилось. Так, в прошлом году осенью президенту доверял 91% украинцев, в этом — 72%. Не доверяют 26% опрошенных, в прошлом году таких было всего 7%.

Инфографика доверия к Владимиру Зеленскому. Фото: Рейтинг

Поддержка Валерия Залужного примерно стабильна, начиная с осени 2022 года. В апреле в прошлом году ему доверяли 42% украинцев, однако еще больше не знали о таком — 51%.

Популярным стал главнокомандующий осенью — в ноябре 2022 года ему доверяли 79%, в этом — 82%. О недоверии не стоит даже заикаться — всего 3% в прошлом году и 11% в этом году.

Инфографика доверия к Валерию Залужному. Фото: Рейтинг

Также все относительно стабильно у Кирилла Буданова, поддержка которого среди украинцев практически не изменялась с февраля 2023 года.

В ноябре этого года Буданова поддерживает 54% опрошенных, не поддерживает — 19%, в то время как в феврале ему доверяли 48% украинцев, не доверяли — 12%. Интересно, что в сентябре его поддерживали 63%.

Инфографика доверия к Кириллу Буданову. Фото: Рейтинг

Доверяют ли украинцы Алексею Арестовичу

Доверие населения к Алексею Арестовичу упало ниже плинтуса по сравнению с апрелем 2022 года. Тогда 30% украинцев ему полностью доверяли, 40% скорее доверяли, чем не доверяли, а не поддерживали совсем — 6% опрошенных.

Кардинально начала меняться ситуация в августе прошлого года: 16% полностью доверяли, 34% скорее доверяли, чем не доверяли, а 16% не доверяли совсем.

В ноябре этого года поддержка Арестовича потерпела крах, ведь его поддерживает всего 11% украинцев в противовес 77% опрошенных, которые ему совсем не доверяют.

Инфографика доверия к Алексею Арестовичу. Фото: Рейтинг

Как изменилось доверие к Андрею Богдану

Немалый процент опрошенных не доверяет бывшему руководителю ОП Андрею Богдану, которых в ноябре 2023 39%, из них не поддерживали вовсе — 27%.

Однако динамика недоверия к Богдану практически оставалась на месте и за 4 года не изменилась: в ноябре 2019 его полностью не поддерживали 30%, а скорее не доверяли, чем доверяли 9%.

Инфографика доверия к Андрею Богдану. Фото: Рейтинг

Отношение украинцев к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко

Хромает доверие украинцев и к бывшему президенту Петру Порошенко, правда, хромает неизменно в негативном понимании, начиная с 2015 года, и особенно подверглось в начале полномасштабного вторжения в апреле 2022 года. По сравнению с февралем того года, когда ему не доверяли 70% украинцев, в апреле этот показатель составлял 79%.

Осенью 2022 года ситуация не стала лучше — 75% украинцев не поддерживали Порошенко. В ноябре этого года таких людей 80%.

Инфографика доверия к Петру Порошенко. Фото: Рейтинг

Что касается Юлии Тимошенко, то недоверие населения к ней выросло в августе на 18%, и по состоянию на ноябрь 2023 года составляет 89%.

Однако недоверие украинцев к этому деятелю стабильно в течение 2009-2023 года. Не изменилась ситуация с началом полномасштабной российской агрессии.

Инфографика доверия к Юлии Тимошенко. Фото: Рейтинг

Насколько украинцы поддерживают Виталия Кличко

В марте 2022 года доверие к Виталию Кличко достигло невиданных показателей — 80%, не доверяли всего 9%. Однако с тех пор тенденция показывает безумный спад до 37% по состоянию на ноябрь 2023 года. Таким образом, сейчас 54% опрошенных не поддерживают Кличко.

Еще летом 2022 года не доверяли ему уже 30% украинцев, а летом 2023 года — 41%.

Инфографика доверия к Виталию Кличко. Фото: Рейтинг

Доверяет ли население Дмитрию Разумкову

Поддержка украинцами бывшего главы ВР Дмитрия Разумкова тоже относительно стабильна — от 20% до 38% на протяжении 2019-2023 годов, однако показатель недоверия все же больше. С февраля 2022 года ситуация практически не изменилась — недоверие к нему выросло на 2%.

Так, в феврале в прошлом году его не поддерживали 38% опрошенных, летом этот процент несколько снизился до 30%, а по состоянию на ноябрь снова поднялся до 38%. Доверие с 32% упало до 20%.

Инфографика доверия к Дмитрию Разумкову. Фото: Рейтинг

Насколько изменилось доверие украинцев к Сергею Притуле

Поддержка Сергея Притулы в обществе значительно выросла летом 2022: в июне его поддерживали 67% опрошенных, а в августе этот показатель вырос до 77%. Однако в этом году ситуация несколько изменилась, ведь по состоянию на август 2023 года доверие к Притуле упало на 19% и составило 58%.

В ноябре 2023 года деятеля поддерживают 53% опрошенных, а не поддерживают 37%.

Инфографика доверия к Сергею Притулу. Фото: Рейтинг

Напомним, что менее половины украинцев убеждены, что Украина двигается в правильном направлении. В то же время почти каждый пятый гражданин нашего государства не знают, как ответить на этот вопрос.