Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Аномальна спека в Україні — в Укренерго повідомили, які графіки будуть діяти сьогодні arrow

Аномальна спека в Україні — в Укренерго повідомили, які графіки будуть діяти сьогодні

11 липня 2024 11:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Графіки відключень світла на сьогодні, 11 липня
Енергетик. Фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії населенням. Тому обленерго застосовують обмеження світла протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі 11 липня

В Укренерго повідомили, що сьогодні з 16:00 до 23:00 для компенсації дефіциту енергії в енергосистемі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги. 

Причиною назвали значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі. Водночас в енергосистемі продовжує фіксуватися суттєвий дефіцит через російські атаки на енергооб'єкти. 

"З початку року росіяни здійснили вісім масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія чи Словаччини разом з країнами Балтії.

"Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник", — додали в компанії.

null
Скриншот допису Укренерго
null
Скриншот допису Укренерго

Сайти з графіками відключень по областях

Раніше український дипломат Лана Зеркаль пояснила, чому Росія розпочала масовані атаки на енергосистему України лише через пів року після початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.

електроенергія обстріли Укренерго енергосистема війна в Україні світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців