Графіки відключень світла на сьогодні, 11 липня

Енергетик. Фото: ДТЕК

Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії населенням. Тому обленерго застосовують обмеження світла протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі 11 липня

В Укренерго повідомили, що сьогодні з 16:00 до 23:00 для компенсації дефіциту енергії в енергосистемі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги.

Причиною назвали значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі. Водночас в енергосистемі продовжує фіксуватися суттєвий дефіцит через російські атаки на енергооб'єкти.

"З початку року росіяни здійснили вісім масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія чи Словаччини разом з країнами Балтії.

"Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник", — додали в компанії.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Сайти з графіками відключень по областях

Раніше український дипломат Лана Зеркаль пояснила, чому Росія розпочала масовані атаки на енергосистему України лише через пів року після початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.