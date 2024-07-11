Відключення світла в Україні 11 липня — які обмеження введе Укренерго

Віялові відключення світла в Україні. Фото: pixels.com

Фахівці Укренерго анонсують на завтра, 11 липня, четвер віялові відключення електрики протягом усієї доби. Таким чином скасовується анонсований "День без відключень".

Про це повідомляє Укренерго у середу, 10 липня в Telegram.

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Як і коли відключатимуть світло 11 липня

У відомстві інформують, що обласні енергогенеруючі компанії будуть відключати споживачів з 16:00 до 23:00 години в рамках чотирьох черг одночасно.

Повідомлення "Укренерго" про відключення 11 липня

У відомстві зазначають, що також протягом дня будуть діяти три черги відключень. Такі заходи пов'язані зі зростанням споживання електроенергії в спеку.

Де дивитись графіки відключення світла

Кожен споживач в залежності від місця свого проживання може дізнатись стан чи графік з відключень перейшовшим за наступними посиланнями:

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також повідомлялось, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії.