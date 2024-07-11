Відключення світла в Україні 11 липня — які обмеження введе Укренерго

В Україні діятимуть жорсткі графіки відключень світла — що змінює Укренерго
Фахівці Укренерго анонсують на завтра, 11 липня, четвер віялові відключення електрики протягом усієї доби. Таким чином скасовується анонсований "День без відключень".
Про це повідомляє Укренерго у середу, 10 липня в Telegram.
Як і коли відключатимуть світло 11 липня
У відомстві інформують, що обласні енергогенеруючі компанії будуть відключати споживачів з 16:00 до 23:00 години в рамках чотирьох черг одночасно.
У відомстві зазначають, що також протягом дня будуть діяти три черги відключень. Такі заходи пов'язані зі зростанням споживання електроенергії в спеку.
Де дивитись графіки відключення світла
Кожен споживач в залежності від місця свого проживання може дізнатись стан чи графік з відключень перейшовшим за наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та Херсонська область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.
Також повідомлялось, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії.
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