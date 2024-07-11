Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україні діятимуть жорсткі графіки відключень світла — що змінює Укренерго arrow

В Україні діятимуть жорсткі графіки відключень світла — що змінює Укренерго

11 липня 2024 00:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла в Україні 11 липня — які обмеження введе Укренерго
Віялові відключення світла в Україні. Фото: pixels.com
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Фахівці Укренерго анонсують на завтра, 11 липня, четвер віялові відключення електрики протягом усієї доби. Таким чином скасовується анонсований "День без відключень".

Про це повідомляє Укренерго у середу, 10 липня в Telegram

Читайте також:

Як і коли відключатимуть світло 11 липня

У відомстві інформують, що обласні енергогенеруючі компанії будуть відключати споживачів з 16:00 до 23:00 години в рамках чотирьох черг одночасно.

Повідомлення Укренерго на 11 липня 2024
Повідомлення "Укренерго" про відключення 11 липня

У відомстві зазначають, що також протягом дня будуть діяти три черги відключень. Такі заходи пов'язані зі зростанням споживання електроенергії в спеку.

Де дивитись графіки відключення світла

Кожен споживач в залежності від місця свого проживання може дізнатись стан чи графік з відключень перейшовшим за наступними посиланнями:

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що  досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також повідомлялось, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії.

електроенергія Укренерго світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних