Графики отключений света на сегодня, 11 июля

Аномальная жара в Украине — Укрэнерго сообщили, какие графики будут действовать сегодня
Из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии населением. Поэтому облэнерго применяют ограничение света на протяжении всех суток.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Ситуация в энергосистеме 11 июля
В Укрэнерго сообщили, что сегодня с 16:00 до 23:00 для компенсации дефицита энергии в энергосистеме будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы — три очереди.
Причиной назвали значительный рост потребления из-за аномальной жары в Украине и Европе. В то же время в энергосистеме продолжает фиксироваться существенный дефицит из-за российских атак на энергообъекты.
"С начала года россияне совершили восемь массированных атак на энергосистему. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго объяснили, что такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды или Финляндия или Словакии вместе со странами Балтии.
"Сегодня на максимуме потребления на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель", — добавили в компании.
Сайты с графиками отключений по областях
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Ранее украинский дипломат Лана Зеркаль объяснила, почему Россия начала массированные атаки на энергосистему Украины только через полгода после начала полномасштабной войны.
Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.
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