Графики отключений света на сегодня, 11 июля

Энергетик. Фото: ДТЭК

Из-за аномальной жары в Украине растет потребление электроэнергии населением. Поэтому облэнерго применяют ограничение света на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме 11 июля

В Укрэнерго сообщили, что сегодня с 16:00 до 23:00 для компенсации дефицита энергии в энергосистеме будут задействованы четыре очереди отключений, в другие часы — три очереди.

Причиной назвали значительный рост потребления из-за аномальной жары в Украине и Европе. В то же время в энергосистеме продолжает фиксироваться существенный дефицит из-за российских атак на энергообъекты.

"С начала года россияне совершили восемь массированных атак на энергосистему. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды или Финляндия или Словакии вместе со странами Балтии.

"Сегодня на максимуме потребления на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель", — добавили в компании.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Скриншот сообщения Укрэнерго

Сайты с графиками отключений по областях

Ранее украинский дипломат Лана Зеркаль объяснила, почему Россия начала массированные атаки на энергосистему Украины только через полгода после начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.