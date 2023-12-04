Апетити тих, хто блокує кордон України і Польщі, постійно зростають — посол

Посол України в Польщі Василь Зварич. Фото: Facebook

Польський уряд робить усе від нього залежне, щоб вирішити ситуацію навколо польсько-українського кордону. Проте апетити тих, хто його блокує, постійно зростають.

Про це розповів посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі для Новини.LIVE.

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Така ситуація між Україною і Польщею не є чимось новим

"Те, що зараз відбувається — це нічого нового. Ми вже проходили різні етапи у відносинах між Україною і Польщею. Але в нас залишається інтерес зміцнювати ці відносини. Те, що час від часу бувають тривожні сигнали — це цілком нормально. Це як у хорошій сім'ї, де і сваряться, і любляться", — пояснив посол.

Зварич також додав, що зараз дуже багато залежить від того, як поведе себе новий уряд Польщі.

"Зараз ми перебуваємо в періоді очікування в умовах зміни влади у Польщі. Ми сподіваємося, що відносини з новим урядом Польщі будуть розвиватися лише по висхідній. Ми бачимо це бажання з боку нинішнього польського уряду, і ми завжди пам'ятатимемо з вдячністю про ту допомогу, яку ми отримали від попереднього польського уряду", — наголосив посол.

Він також нагадав, що коли почалося вторгнення Росії до України, Польща була першою країною, яка прийшла на допомогу не словами, а конкретними справами.

"Перші танки, перша військова допомога. Ми будемо пам'ятати це дружнє плече незалежно від того, яким буде уряд", — запевнив Зварич.

Українські вантажівки на кордоні. Фото: Reuters

Кордон стає заручником не вперше

"Це не перший раз, коли кордон стає заручником чиїхось політичних або економічних інтересів. У нас триває російська агресія і те, що хтось захотів обмежити рух вантажівок на кордоні саме зараз — це для нас справді боляче", — пояснив посол.

Зварич також додав, що вся ця ситуація шкодить не лише Україні, але також і Польщі, і усій Європі.

"Щодня ці протести приносять втрати не лише українському бізнесу, але також і польському, і міжнародному. Це неправильно. Ті, хто організували цей протест насамперед нашкодили Польщі, оскільки її імідж постраждав перед лицем європейських союзників", — розповів Зварич.

Він також наголосив, що зараз критично важливо, щоб Європейський Союз на своєму рівні має вплинути, щоб подібні ситуації не ставалися у майбутньому.

"Я вважаю, що уряд Євросоюзу має прийняти рішення, що європейський кордон повинен бути недорканним і не можна робити заручниками ні людей, що стоять у цих чергах, ані сам по собі кордон в чиїхось політичних чи економічних інтересах", — вважає Зварич.

Посол також додав, що Україна запропонувала польській стороні хороші умови, у тому числі і для протестувальників, але "саме апетити протестувальників постійно зростають".

Вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: ДПСУ

Польський уряд намагається вирішити ситуацію

"Нинішній польський уряд робить усе від нього залежне, щоб ці протести завершилися якнайшвидше. Проте ми не бачимо доброї волі з боку протестувальників, щоб досягти реальних зрушень. Вони стоять, вони емоційно нагнітають ситуацію, ставлять умови, які українська сторона не може виконати", — пояснив посол.

Посол також нагадав, що в Україні зараз триває війна, і рішення щодо жозволів на вантажні перевезення просто нема змоги прийняти саме через агресію РФ.

Ми знаємо, що 4 грудня відбуватиметься засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. І саме в рамках цього форуму необхідно організувати ефективну роботу. Так чи інакше, я вважаю, що нема жодних підстав чи аргументів для того, щоб блокувати кордон. Він має залишатися недоторканним в умовах агресії Росії проти України", — завершив думку посол.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.