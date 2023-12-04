Апетити тих, хто блокує кордон України і Польщі, постійно зростають — посол
Польський уряд робить усе від нього залежне, щоб вирішити ситуацію навколо польсько-українського кордону. Проте апетити тих, хто його блокує, постійно зростають.
Про це розповів посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі для Новини.LIVE.
Така ситуація між Україною і Польщею не є чимось новим
"Те, що зараз відбувається — це нічого нового. Ми вже проходили різні етапи у відносинах між Україною і Польщею. Але в нас залишається інтерес зміцнювати ці відносини. Те, що час від часу бувають тривожні сигнали — це цілком нормально. Це як у хорошій сім'ї, де і сваряться, і любляться", — пояснив посол.
Зварич також додав, що зараз дуже багато залежить від того, як поведе себе новий уряд Польщі.
"Зараз ми перебуваємо в періоді очікування в умовах зміни влади у Польщі. Ми сподіваємося, що відносини з новим урядом Польщі будуть розвиватися лише по висхідній. Ми бачимо це бажання з боку нинішнього польського уряду, і ми завжди пам'ятатимемо з вдячністю про ту допомогу, яку ми отримали від попереднього польського уряду", — наголосив посол.
Він також нагадав, що коли почалося вторгнення Росії до України, Польща була першою країною, яка прийшла на допомогу не словами, а конкретними справами.
"Перші танки, перша військова допомога. Ми будемо пам'ятати це дружнє плече незалежно від того, яким буде уряд", — запевнив Зварич.
Кордон стає заручником не вперше
"Це не перший раз, коли кордон стає заручником чиїхось політичних або економічних інтересів. У нас триває російська агресія і те, що хтось захотів обмежити рух вантажівок на кордоні саме зараз — це для нас справді боляче", — пояснив посол.
Зварич також додав, що вся ця ситуація шкодить не лише Україні, але також і Польщі, і усій Європі.
"Щодня ці протести приносять втрати не лише українському бізнесу, але також і польському, і міжнародному. Це неправильно. Ті, хто організували цей протест насамперед нашкодили Польщі, оскільки її імідж постраждав перед лицем європейських союзників", — розповів Зварич.
Він також наголосив, що зараз критично важливо, щоб Європейський Союз на своєму рівні має вплинути, щоб подібні ситуації не ставалися у майбутньому.
"Я вважаю, що уряд Євросоюзу має прийняти рішення, що європейський кордон повинен бути недорканним і не можна робити заручниками ні людей, що стоять у цих чергах, ані сам по собі кордон в чиїхось політичних чи економічних інтересах", — вважає Зварич.
Посол також додав, що Україна запропонувала польській стороні хороші умови, у тому числі і для протестувальників, але "саме апетити протестувальників постійно зростають".
Польський уряд намагається вирішити ситуацію
"Нинішній польський уряд робить усе від нього залежне, щоб ці протести завершилися якнайшвидше. Проте ми не бачимо доброї волі з боку протестувальників, щоб досягти реальних зрушень. Вони стоять, вони емоційно нагнітають ситуацію, ставлять умови, які українська сторона не може виконати", — пояснив посол.
Посол також нагадав, що в Україні зараз триває війна, і рішення щодо жозволів на вантажні перевезення просто нема змоги прийняти саме через агресію РФ.
Ми знаємо, що 4 грудня відбуватиметься засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу. І саме в рамках цього форуму необхідно організувати ефективну роботу. Так чи інакше, я вважаю, що нема жодних підстав чи аргументів для того, щоб блокувати кордон. Він має залишатися недоторканним в умовах агресії Росії проти України", — завершив думку посол.
Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.
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