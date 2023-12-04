Аппетиты людей, блокирующих границу Украины и Польши, постоянно растут — посол

Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото: Facebook

Польское правительство делает все от него зависящее, чтобы разрешить ситуацию вокруг польско-украинской границы. Однако аппетиты блокирующих его постоянно растут.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии для Новини.LIVE.

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Такая ситуация между Украиной и Польшей не является чем-то новым

"То, что сейчас происходит — это ничего нового. Мы уже проходили разные этапы в отношениях между Украиной и Польшей. Но у нас остается интерес укреплять эти отношения. То, что время от времени бывают тревожные сигналы — это вполне нормально. Это как в хорошей семье, где и ссорятся, и любятся", — объяснил посол.

Зварыч также добавил, что сейчас очень многое зависит от того, как поведет себя новое правительство Польши.

"Сейчас мы находимся в периоде ожидания в условиях смены власти в Польше. Мы надеемся, что отношения с новым правительством Польши будут развиваться только по восходящей. Мы видим это желание со стороны нынешнего польского правительства, и мы всегда будем помнить с благодарностью о помощи, которую мы получили от предыдущего польского правительства", — подчеркнул посол.

Он также напомнил, что когда началось вторжение России в Украину, Польша была первой страной, пришедшей на помощь не словами, а конкретными делами.

"Первые танки, первая военная помощь. Мы будем помнить это дружеское плечо независимо от того, каким будет правительство", — заверил Зварыч.

Украинский грузовик на границе. Фото: Reuters

Граница становится заложником не впервые

"Это не первый раз, когда граница становится заложником чьих-то политических или экономических интересов. У нас продолжается российская агрессия и то, что кто-то захотел ограничить движение грузовиков на границе именно сейчас — это действительно больно", — пояснил посол.

Зварыч также добавил, что вся эта ситуация вредит не только Украине, но и Польше, и всей Европе.

"Каждый день эти протесты приносят потери не только украинскому бизнесу, но также и польскому, и международному. Это неправильно. Те, кто организовали этот протест, прежде всего навредили Польше, поскольку ее имидж пострадал перед лицом европейских союзников", — рассказал Зварыч.

Он также подчеркнул, что сейчас критически важно, чтобы Европейский Союз на своем уровне должен повлиять, чтобы подобные ситуации не происходили в будущем.

"Я считаю, что правительство Евросоюза должно принять решение, что европейская граница должна быть нетронутой и нельзя делать заложниками ни стоящих в этих очередях людей, ни сама по себе граница в чьих-то политических или экономических интересах", — считает Зварыч.

Посол также добавил, что Украина предложила польской стороне хорошие условия, в том числе и для протестующих, но "именно аппетиты протестующих постоянно растут" .

Грузовики на границе с Польшей. Фото: ГНСУ

Польское правительство пытается разрешить ситуацию

"Нынешнее польское правительство делает все от него зависящее, чтобы эти протесты завершились как можно быстрее. Однако мы не видим доброй воли со стороны протестующих, чтобы добиться реальных сдвигов. Они стоят, они эмоционально нагнетают ситуацию, ставят условия, которые украинская сторона не может выполнить", — объяснил посол.

Посол также напомнил, что в Украине сейчас идет война, и решение по поводу жезволов на грузовые перевозки просто невозможно принять именно из-за агрессии РФ.

Мы знаем, что 4 декабря пройдет заседание министров иностранных дел Евросоюза. И именно в рамках этого форума нужно организовать эффективную работу. Так или иначе, я считаю, что нет никаких оснований или аргументов для блокирования границы. Он должен оставаться неприкосновенным в условиях агрессии России против Украины", — заключил мнение посол.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет для проверки действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.