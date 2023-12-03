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На кордоні з Польщею відкриють один з пунктів пропуску — що відомо

3 грудня 2023 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На кордоні з Польщею відкриють один з пунктів пропуску — що відомо
Кордон Польщі та України. Фото: dpsu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На західному кордоні України пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це перший пункт у переліку заходів, які спрямовані на розблокування польсько-українського кордону.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Розблокують пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" було відкрито

"З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)", — говориться у повідомленні ДПСУ.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

"З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно", — каже Олександр Кубраков.

Він зазначив, що підтримувати порядок руху та допомагатимуть водіям за необхідності будуть колеги з Укртрансбезпеки.

Початок вирішення конфлікту

Міністр зазначає, відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які спрямовані на розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.

Додамо, Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан прокоментувала блокаду польсько-українського кордону. За її словами, Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників.

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