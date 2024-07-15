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АРМА передало арештоване майно Януковича з "Межигір’я" в державне управління

15 липня 2024 11:53
Валерія Барановська - редактор
Арештоване майно з Межигір'я передали в державне управління
Національний парк "Межигір'я" Фото: "Межигір'я"
Валерія Барановська - редактор

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало арештоване рухоме майно паркового комплексу "Межигір’я" в державне управління. Відтепер усі доходи від діяльності комплексу надходитимуть до державного бюджету.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram у понеділок, 15 липня.

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АРМА передало арештоване майно з "Межигір'я" в державне управління

АРМА передало арештоване рухоме майно паркового комплексу "Межигір’я", який належав президенту-зраднику Віктору Януковичу, в державне управління.

"Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти", — йдеться в повідомленні.

Дума зазначила, що підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території "Межигір’я". Спеціальна комісія оглянула понад 25 тисяч одиниць рухомого майна, розміщених у 121 будівлі та споруді.

Повідомляється, що найбільшим об'єктом є музей "Хонка", який налічує 3600 одиниць майна. Там було виявлено понад 500 цінних об'єктів, які не були описані раніше. До них належать витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри тощо.

"Зламаних ручок знайдено не було. Вони залишаються у Ростові, у Росії", — написала очільник АРМА. 

Усі доходи від діяльності державного комплексу "Межигір’я" тепер будуть надходити до державного бюджету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який посилить контрольних повноважень Громадської ради при АРМА. 

Раніше ми писали, що ДБР передало АРМА завод родичів зрадників України Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна їх вартість становить 5 млн доларів.

держбюджет Віктор Янукович АРМА Україна Межигір'я майно

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