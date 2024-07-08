Розширення повноважень Громадської ради при АРМА — Кабмін розробив законопроєкт

Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який посилить контрольних повноважень Громадської ради при АРМА. Документ отримав реєстраційний номер 11397.

Про це повідомив представник Уряду у парламенті Тарас Мельничук у понеділок, 8 липня.

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Розширення повноважень Громадської ради при АРМА

Уряд розробив проєкт Закону "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення контрольних повноважень Громадської ради". Він передбачає надання Громадській раді при АРМА:

визначати щонайменше 40 відсотків складу конкурсної комісії для відбору членів Громадської ради у Національному агентстві;

визначати щонайменше 40 відсотків складу дисциплінарної комісії Національного агентства для визначення членів Громадської ради;

забезпечувати громадський нагляд за законністю і прозорістю при визначенні управителів активами, зокрема через визначення членів Громадської ради, які беруть участь у визначенні управителів активами;

організовувати громадський нагляд за законністю та прозорістю визначення реалізації активів та за ефективністю управління активами;

вибирати учасників Громадської ради, які беруть участь у оцінці ефективності управління активами, що були арештовані та передані в управління;

призначати представників Громадської ради для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з реалізації активів;

надавати висновки для включення до щорічного звіту про діяльність Національного агентства.

Раніше на засіданні Кабінету міністрів схвалили на посаді двох заступників міністра оборони. Ними стали — Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.