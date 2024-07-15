Арестованное имущество из Межигорья передали в государственное управление

Национальный парк "Межигорье" Фото: "Межигорье"

Агентство по розыску и менеджменту активов передало арестованное движимое имущество паркового комплекса "Межигорье" в государственное управление. Теперь все доходы от деятельности комплекса будут поступать в государственный бюджет.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram в понедельник, 15 июля.

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АРМА передало арестованное имущество из "Межигорья" в государственное управление

АРМА передало арестованное движимое имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего президенту-изменнику Виктору Януковичу, в государственное управление.

"Речь идет о движимом имуществе, арестованном после Революции Достоинства. С 2014 года за его сохранение отвечали активисты", — говорится в сообщении.

Дума отметила, что подписание документов о передаче имущества стало финальным этапом работы межведомственной комиссии, два месяца работавшей на территории "Межигорья". Специальная комиссия осмотрела более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 здании и сооружении.

Сообщается, что крупнейшим объектом является музей "Хонка", насчитывающий 3600 единиц имущества. Там было обнаружено более 500 ценных объектов, не описанных ранее. К ним относятся произведения искусства, иконы, барельефы, люстры.

"Сломанные ручки найдены не были. Они остаются в Ростове, в России", — написала глава АРМА.

Все доходы от деятельности государственного комплекса "Межигорье" теперь будут поступать в государственный бюджет.

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который усилит контрольные полномочия Общественного совета при АРМА.

Ранее мы писали, что ДБР передало АРМА завод родственников предателей Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая их стоимость составляет 5 млн долларов.