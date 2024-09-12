Обстріл Конотопа 12 вересня — поліція показала наслідки російської атаки

Поліція документує наслідки атаки на Конотоп. Фото: Національна поліція України

Росіяни 12 вересня атакували Конотоп на Сумщині, зруйнувавши цивільні забудови та критичну інфраструктуру. У місті є поранені, руйнування в будинках, а також перебої з електропостачанням. З'явилися фото наслідків ворожої атаки.

Фото опублікувала пресслужба Національної поліції України.

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Наслідки російської атаки на Конотоп. Фото: Національна поліція України

Зруйнований будинок у Конотопі. Фото: Національна поліція України

Конотоп після обстрілу 12 вересня. Фото: Національна поліція України

Вигоріла машина у Конотопі внаслідок обстрілу. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки РФ на Конотоп

За останніми даними від поліції, у Конотопі 13 людей, серед яких є неповнолітній, дістали поранення внаслідок ворожої атаки. Одна людина перебуває у важкому стані.

Є пошкодження у сімох багатоквартирних будинках, а також в одному житловому будинку. Також руйнування є у місцевій лікарні, в навчальному закладі, магазині, гаражі, згоріло авто.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Мер міста Артем Семеніхін заявив, що внаслідок обстрілу в місті є серйозні проблеми з електропостачанням — ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру.