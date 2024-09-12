Обстріл Конотопа 12 вересня — поліція показала наслідки російської атаки

Атака РФ на Конотоп — поліція показала наслідки обстрілу Сумської області
Росіяни 12 вересня атакували Конотоп на Сумщині, зруйнувавши цивільні забудови та критичну інфраструктуру. У місті є поранені, руйнування в будинках, а також перебої з електропостачанням. З'явилися фото наслідків ворожої атаки.
Фото опублікувала пресслужба Національної поліції України.
Фото обстрілу Конотопа 12 вересня
Наслідки атаки РФ на Конотоп
За останніми даними від поліції, у Конотопі 13 людей, серед яких є неповнолітній, дістали поранення внаслідок ворожої атаки. Одна людина перебуває у важкому стані.
Є пошкодження у сімох багатоквартирних будинках, а також в одному житловому будинку. Також руйнування є у місцевій лікарні, в навчальному закладі, магазині, гаражі, згоріло авто.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
Мер міста Артем Семеніхін заявив, що внаслідок обстрілу в місті є серйозні проблеми з електропостачанням — ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру.
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