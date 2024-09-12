Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Атака РФ на Конотоп — поліція показала наслідки обстрілу Сумської області arrow

Атака РФ на Конотоп — поліція показала наслідки обстрілу Сумської області

12 вересня 2024 08:10
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Обстріл Конотопа 12 вересня — поліція показала наслідки російської атаки
Поліція документує наслідки атаки на Конотоп. Фото: Національна поліція України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росіяни 12 вересня атакували Конотоп на Сумщині, зруйнувавши цивільні забудови та критичну інфраструктуру. У місті є поранені, руйнування в будинках, а також перебої з електропостачанням. З'явилися фото наслідків ворожої атаки.

Фото опублікувала пресслужба Національної поліції України.

Читайте також:

Фото обстрілу Конотопа 12 вересня

Конотоп 12 вересняк
Наслідки російської атаки на Конотоп. Фото:  Національна поліція України
Конотоп 12 вересня
Зруйнований будинок у Конотопі. Фото:  Національна поліція України
Обстріл Конотоп
Конотоп після обстрілу 12 вересня. Фото:  Національна поліція України
атака на Сумську область 12 вересня
Вигоріла машина у Конотопі внаслідок обстрілу. Фото:  Національна поліція України

Наслідки атаки РФ на Конотоп

За останніми даними від поліції, у Конотопі 13 людей, серед яких є неповнолітній, дістали поранення внаслідок ворожої атаки. Одна людина перебуває у важкому стані. 

Є пошкодження у сімох багатоквартирних будинках, а також в одному житловому будинку. Також руйнування є у місцевій лікарні, в навчальному закладі, магазині, гаражі, згоріло авто.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Мер міста Артем Семеніхін заявив, що внаслідок обстрілу в місті є серйозні проблеми з електропостачанням — ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру. 

Також важливі новини дня по темі:

українці вибух поліція Сумська область обстріли окупанти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:08 У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

09:07 Росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Хмельниччину — в ОВА назвала кількість збитих БпЛА

09:05 Долар, євро та злотий зростають — курс валют на сьогодні

08:59 Напад на митрополита Климента — як коментують інцидент у ПЦУ

08:47 Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:39 Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

08:37 Чоловік двічі відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

08:31 Українські розвідники знищили російський бойовий літак над Чорним морем

08:15 Стала відома реакція Куртуа на продовження контракту з Луніним

08:15 Сьома атака за вересень — вночі окупанти знову обстрілювали Київ дронами

09:08 У Конотопі зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

09:07 Росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Хмельниччину — в ОВА назвала кількість збитих БпЛА

09:05 Долар, євро та злотий зростають — курс валют на сьогодні

08:59 Напад на митрополита Климента — як коментують інцидент у ПЦУ

08:47 Союзники Трампа вважають його участь у дебатах провалом та пророкують програш на виборах

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:39 Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

08:37 Чоловік двічі відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

08:31 Українські розвідники знищили російський бойовий літак над Чорним морем

08:15 Стала відома реакція Куртуа на продовження контракту з Луніним

08:15 Сьома атака за вересень — вночі окупанти знову обстрілювали Київ дронами

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву