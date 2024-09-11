На Івано-Франківщині поліція почала розслідування за фактом бійки між молодиками та військовим

Бійка на Івано-Франківщині. Фото: скриншот

У середу, 11 вересня, до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який став свідком бійки між групою молодиків та чоловіком у військовій формі. Він зафіксував конфлікт на відео та передав запис правоохоронцям.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

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Поліцейським вдалося встановити декількох свідків, які підтвердили факт сутички. Потерпілим виявився 40-річний учасник бойових дій. Чоловік поки не звертався до поліції самостійно, але правоохоронці встановлюють місцеперебування потерпілого.

Правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження за хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі слідчі намагаються з’ясувати всі обставини конфлікту та ідентифікувати всіх учасників.

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