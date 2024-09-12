Конотопский обстрел 12 сентября — полиция показала последствия российской атаки

Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области
Россияне 12 сентября атаковали Конотоп в Сумской области, разрушив гражданские застройки и критическую инфраструктуру. В городе есть раненные, разрушения в домах, а также перебои с электроснабжением. Появились фото последствий вражеской атаки.
Фото опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.
Фото обстрела Конотопа 12 сентября
Последствия атаки РФ на Конотоп
По последним данным от полиции, в Конотопе 13 человек, среди которых несовершеннолетний, получили ранения в результате вражеской атаки. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Есть повреждения в семи многоквартирных домах, а также в одном жилом доме. Также разрушение есть в местной больнице, учебном заведении, магазине, гараже, сгорело авто.
Следователи полиции возбудили уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Мэр города Артем Семенихин заявил, что в результате обстрела в городе серьезные проблемы с электроснабжением — враг повредил энергетическую инфраструктуру.
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