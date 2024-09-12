Конотопский обстрел 12 сентября — полиция показала последствия российской атаки

Полиция документирует последствия атаки на Конотоп. Фото: Национальная полиция Украины

Россияне 12 сентября атаковали Конотоп в Сумской области, разрушив гражданские застройки и критическую инфраструктуру. В городе есть раненные, разрушения в домах, а также перебои с электроснабжением. Появились фото последствий вражеской атаки.

Фото опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Фото обстрела Конотопа 12 сентября

Последствия российской атаки на Конотоп. Фото: Национальная полиция Украины

Разрушенный дом в Конотопе. Фото: Национальная полиция Украины

Конотоп после обстрела 12 сентября. Фото: Национальная полиция Украины

Выгорела машина в Конотопе в результате обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки РФ на Конотоп

По последним данным от полиции, в Конотопе 13 человек, среди которых несовершеннолетний, получили ранения в результате вражеской атаки. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Есть повреждения в семи многоквартирных домах, а также в одном жилом доме. Также разрушение есть в местной больнице, учебном заведении, магазине, гараже, сгорело авто.

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Мэр города Артем Семенихин заявил, что в результате обстрела в городе серьезные проблемы с электроснабжением — враг повредил энергетическую инфраструктуру.