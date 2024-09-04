Нові подробиці авіаудару РФ по університету в Сумах — які наслідки

Наслідки авіаудару по корпусі ЗВО у Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Прокуратура веде слідство щодо удару російських військ по одному з корпусів університету у Сумах, який вони здійснили вночі 3 вересня. Внаслідок авіаудару будівля має серйозні руйнування, а також є постраждалий.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у середу, 4 вересня.

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Слідство встановило, що Росія завдала удару по корпусу університету у Сумах 3 вересня близько 21:35. Зокрема, окупанти застосували керовану авіаційну бомбу.

Зруйнований корпус університету у Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Руїни корпусу в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Знищений корпус університету в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Обвал стін та поверхів в атакованому корпусі. Фото: Кордон.Медіа

Руйнування у корпусі університету в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

У прокуратурі зазначили, що через ворожу атаку в Сумах постраждав 64-річний охоронець корпусу університету.

Наразі прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки російського воєнного злочину. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.