Нові подробиці авіаудару РФ по університету в Сумах — які наслідки

Авіаудар по університету у Сумах — в прокуратурі озвучили нові подробиці
Прокуратура веде слідство щодо удару російських військ по одному з корпусів університету у Сумах, який вони здійснили вночі 3 вересня. Внаслідок авіаудару будівля має серйозні руйнування, а також є постраждалий.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у середу, 4 вересня.
Наслідки авіаудару по університету в Сумах
Слідство встановило, що Росія завдала удару по корпусу університету у Сумах 3 вересня близько 21:35. Зокрема, окупанти застосували керовану авіаційну бомбу.
У прокуратурі зазначили, що через ворожу атаку в Сумах постраждав 64-річний охоронець корпусу університету.
Наразі прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки російського воєнного злочину. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.
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