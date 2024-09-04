Російська армія атакувала Херсонську область — які наслідки обстрілів за добу

Наслідки російської атаки по одному з будинків у Херсонській області. Фото: скриншот відео

Російська армія не припиняє обстріли Херсонської області. Впродовж доби з 3 по 4 вересня ворог завдав авіаударів по регіону, внаслідок чого є жертви.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Впродовж минулої доби росіяни атакували такі населені пункти: Антонівка, Садове, Кізомис, Станіслав, Понятівка, Велетенське, Берислав, Вірівка, Тягинка, Бургунка, Саблуківка, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Кар'єрне та місто Херсон.

Окупанти атакували цивільні об'єкти. Пошкодження є у закладах культури, на вежах стільникового зв'язку, а також завод. Окрім того, є влучання по житлових кварталах кількох населених пунктів в Херсонській області — п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

Ворожі снаряди влучили по складських приміщеннях, гаражах та приватних автомобілях.

Внаслідок російської атаки є жертви та постраждалі. Троє людей загинуло, а п'ятеро мають травми.