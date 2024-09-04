Новые подробности авиаудара РФ по университету в Сумах

Авиаудар по университету в Сумах – в прокуратуре озвучили новые подробности
Прокуратура ведет следствие по удару российских войск по одному из корпусов университета в Сумах, который они провели ночью 3 сентября. В результате авиаудара здание имеет серьезные разрушения, а также пострадавший.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в среду, 4 сентября.
Последствия авиаудара по университету в Сумах
Следствие установило, что Россия нанесла удар по корпусу университета в Сумах 3 сентября около 21:35. В частности, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу.
В прокуратуре отметили, что из-за вражеской атаки в Сумах пострадал 64-летний охранник корпуса университета.
Пока прокуроры совместно с правоохранителями документируют последствия российского военного преступления. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Сумской области.
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