Новые подробности авиаудара РФ по университету в Сумах

Последствия авиаудара по корпусу ЗВО в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Прокуратура ведет следствие по удару российских войск по одному из корпусов университета в Сумах, который они провели ночью 3 сентября. В результате авиаудара здание имеет серьезные разрушения, а также пострадавший.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в среду, 4 сентября.

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Следствие установило, что Россия нанесла удар по корпусу университета в Сумах 3 сентября около 21:35. В частности, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу.

Разрушен корпус университета в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Руины корпуса в Ивано-Франковске. Фото: Кордон.Медіа

Уничтожен корпус университета в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Обрушение стен и этажей в атакованном корпусе. Фото: Кордон.Медіа

Разрушение в корпусе Университета в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

В прокуратуре отметили, что из-за вражеской атаки в Сумах пострадал 64-летний охранник корпуса университета.

Пока прокуроры совместно с правоохранителями документируют последствия российского военного преступления. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Сумской области.