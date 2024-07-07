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Автокатастрофа з 14 жертвами на Рівненщині — в Офісі Генпрокурора розкрили деталі

7 липня 2024 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Смертельна ДТП в Рівненській області 6 липня — подробиці від Офісу Генпрокурора
Масштабна ДТП у Рівненській області. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Масштабна автокатастрофа сталася в Рівненській області в суботу, 6 липня, внаслідок якої загинули 14 людей. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора в Facebook.

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Наслідки ДТП в Рівненській області 6 липня 

За даними Офісу Генпрокурора, розслідування розпочали за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Скільки загинуло людей в аварії в Рівненській області 6 липня
Масштабна ДТП у Рівненській області. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua
Подробиці ДТП в Рівненській області 6 липня
Масштабна ДТП у Рівненській області. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Також у відомстві уточнили, що аварія трапилась біля села Верхів, Рівненського району Рівненської області на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів. Загинули обоє водіїв, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких був 6-річний хлопчик. Наразі медики борються за життя ще однієї жінки.

Фото автокатастрофи в Рівненській області 6 липня
Масштабна ДТП у Рівненській області. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua
Де сталася ДТП в Рівненській області 6 липня
Масштабна ДТП у Рівненській області. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії, тіла всіх загиблих вже ідентифіковано", — повідомили правоохоронці.

Наслідки ДТП на Рівненщині 6 липня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "Офіс Генерального прокурора"

ДТП на заході України

Нагадаємо, що у Львівській області в п'ятницю, 5 липня, сталася смертельна ДТП на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Також на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На момент загоряння в транспорті перебувало 28 дітей, 4 тренери та 2 водії.

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