Смертельное ДТП в Ровенской области 6 июля — подробности от Офиса Генпрокурора

Масштабное ДТП в Ровенской области. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Масштабная автокатастрофа произошла в Ровенской области в субботу, 6 июля, в результате которой погибли 14 человек. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.

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Последствия ДТП в Ровенской области 6 июля

По данным Офиса Генпрокурора, расследование было начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

Масштабное ДТП в Ровенской области. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Масштабное ДТП в Ровенской области. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Также в ведомстве уточнили, что авария произошла возле села Верхов, Ровенского района Ровенской области на трассе Городище — Ровно — Староконстантинов. Погибли оба водителя, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых был 6-летний мальчик. Медики борются за жизнь еще одной женщины.

Масштабное ДТП в Ровенской области. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Масштабное ДТП в Ровенской области. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экспертная служба, руководство прокуратуры, полиции, ГСЧС и областной государственной администрации. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, тела всех погибших уже идентифицированы", — сообщили правоохранители.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы "Офис Генерального прокурора"

ДТП на западе Украины

Напомним, что во Львовской области в пятницу, 5 июля, произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Также на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. На момент возгорания в транспорте находились 28 детей, 4 тренера и 2 водителя.