Смертельное ДТП в Ровенской области 6 июля — подробности от Офиса Генпрокурора

Автокатастрофа с 14 жертвами в Ровенской области — в Офисе Генпрокурора раскрыли детали
Масштабная автокатастрофа произошла в Ровенской области в субботу, 6 июля, в результате которой погибли 14 человек. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook.
Последствия ДТП в Ровенской области 6 июля
По данным Офиса Генпрокурора, расследование было начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.
Также в ведомстве уточнили, что авария произошла возле села Верхов, Ровенского района Ровенской области на трассе Городище — Ровно — Староконстантинов. Погибли оба водителя, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых был 6-летний мальчик. Медики борются за жизнь еще одной женщины.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экспертная служба, руководство прокуратуры, полиции, ГСЧС и областной государственной администрации. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, тела всех погибших уже идентифицированы", — сообщили правоохранители.
ДТП на западе Украины
Напомним, что во Львовской области в пятницу, 5 июля, произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.
Также на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. На момент возгорания в транспорте находились 28 детей, 4 тренера и 2 водителя.
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