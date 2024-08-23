Байден провів розмову із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Напередодні оголошення пакета Байден провів телефону розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо із заяви Білого дому США у п'ятницю, 23 серпня.

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"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", — зазначив Байден.

Він також повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

До нового пакета військової допомоги увійдуть:

ракети для протиповітряної оборони, призначені для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети, які допоможуть протидіяти тактиці Росії на полі бою;

боєприпаси для передової та мобільні ракетні комплекси для підвищення захисту українських військових.

Цей пакет буде наданий в рамках президентських повноважень щодо вилучення зброї, боєприпасів та іншої техніки зі складів Пентагону, що дозволить оперативніше задовольнити потреби Збройних сил України.