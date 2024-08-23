Байден провел разговор с Зеленским и объявил о новом пакете помощи для Украины

Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Накануне объявления пакета Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом стало известно из заявления Белого дома США в пятницу, 23 августа.
Пакет военной помощи от США
"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", — отметил Байден.
Он также сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
В новый пакет военной помощи войдут:
- ракеты для противовоздушной обороны, предназначенные для защиты критической инфраструктуры Украины;
- оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами, которые помогут противодействовать тактике России на поле боя;
- боеприпасы для передовой и мобильных ракетных комплексов для повышения защиты украинских военных.
Этот пакет будет предоставлен в рамках президентских полномочий по изъятию оружия, боеприпасов и другой техники из составов Пентагона, что позволит более оперативно удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины.
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