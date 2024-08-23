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Привітання з Днем прапора та подальше зміцнення звʼязків з партнерами — звернення Зеленського

23 серпня 2024 20:51
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Вечірнє звернення Зеленського 23 серпня — День державного прапора
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора. Також він провів кілька важливих нарад щодо комунікації з міжнародними партнерами нашої держави. 

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"День прапора. Мав честь привітати всіх наших людей, і зокрема всіх наших воїнів, зі святом. І пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що пишається українцями, які захищають нашу державу та її прапор.

"Це відображення саме таких наших людей — повага світу до України і той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу", — додав глава держави.

Президент також розповів, що також сьогодні провів кілька нарад із спеціалістами по міжнародних відносинах щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами.

"Вчасне постачання — це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро", — додав Зеленський.

Також президент обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді справедливий мир та російсько-українську війну. В свою чергу, Індія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та долучилася до реалізації "Формули миру". Глава держави також зазначив, що візит Моді — це лише частина міжнародних зусиль нашої держави.

Окрім того, Зеленський порадував повідомленням про те, що ЗСУ витісняють російських загарбників з Харківської області. Ситуацію в регіоні глава держави обговорив з Головнокомандучим Олександром Сирським.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну", — наголосив Зеленський.

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