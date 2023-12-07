Байден відреагував на провальне голосування Сенату США щодо допомоги Україні
У ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакету допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.
Про це він написав у Мережі Х.
Що сказав Байден про провальне голосування
За його словами, такий результат голосування свідчить про "політичний шантаж" з боку республіканців.
"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий", — написав Байден.
Він наголосив, що на сьогодні ставки дуже високі, а наслідки — надто значні.
Провальне голосування Сенату США — що відомо
У Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.
Такий перебіг подій напередодні спрогнозувала у своєму Facebook народна депутатка Олександра Устінова.
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