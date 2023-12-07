Байден отреагировал на провальное голосование Сената США о помощи Украине
В ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.
Об этом он написал в Сети Х.
Что сказал Байден о провальном голосовании
По его словам, такой результат голосования свидетельствует о "политическом шантаже" со стороны республиканцев.
"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику, это политический шантаж, самый настоящий и простой" ,— написал Байден.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день ставки очень высокие, а последствия — слишком значительные.
Провальное голосование Сената США — что известно
В Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.
Такое течение событий накануне спрогнозировала в своем Facebook народная депутат Александра Устинова.
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