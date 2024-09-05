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Без світла та опалення до 20 годин на добу — в ЦПД назвали сценарії відключень електрики взимку

5 вересня 2024 09:22
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Як в Україні вимикатимуть світло взимку — сценарії розвитку подій
Електрики лагодять пошкоджену від обстрілів лінію електропередачі. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні досі не відновили пошкоджену російськими обстрілами енергосистему. Через брак потужності внаслідок знищених енергооб'єктів в країні уже застосовують віялові відключення. Взимку ситуація може ускладнитися і напряму залежатиме від погодних умов та подальших дій ворога.

Про це йдеться у статті Центру протидії дезінформації, яку опублікували 4 вересня.

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Як працює енергосистема України

Щоб пояснити, чому в Україні застосовують відключення, в ЦПД описали, як саме працює Об'єднана енергетична система України (ОЕС-У). До неї входить 76 гідроелектростанцій та гідроакамулюючих станцій, 26 ТЕС, чотири АЕС, 12 сонячних та вісім вітрових електростанцій.

ОЕС-У має балансувати виробництво та споживання електроенергії. Внаслідок війни та регулярних атак з боку Росії, Україна має зараз можливість виробляти лише до 11,5 ГВт-год, тоді як споживає понад 13 ГВт. Торік взимку споживання на піку попиту сягало близько 18 ГВт. 

Частково дефіцит покривають через імпорт електроенергії, але кількість невелика — лише 1,7 ГВт.

"Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищені або пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі", — пояснили в ЦПД.

Які ще є альтернативи покриття дефіциту

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б отримати додатковий 1 ГВт потужності завдяки будівництву малих газопоршневих чи газотурбінних електростанцій. Але створити та запустити їх у стислі терміни до початку опалювального сезону у 2024 році нереально.

НЕК "Енергоатом" знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію потужністю лише 28 МВт, яку подарували в рамках програми USAID на початку 2023 року і привезли в Україну у лютому того ж року. 

Які енергооб'єкти України не працюють

Наразі внаслідок російських атак не працює ДніпроГЕС. Серйозні пошкодження є на Київській ГЕС. Повністю виведені з ладу ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у столиці, а у Харкові зруйнована єдина потужна ТЕЦ-5.

Енергетики пояснили, що ситуація значно б покращилась, якби працювала Запорізька АЕС, яка має шість енергоблоків та є найпотужнішою у Європі. Проте, вона окупована росіянами з березня 2022 року.

Як в Україні під час війни захищають енергосистему

Фахівці ДТЕК та Укренерго пояснюють, що російські війська завдали таких руйнувань по об'єктах енергосистеми, що на їх відновлення знадобляться роки. Якщо атаки триватимуть й надалі, то дефіцит електроенергії неминучий, особливо в пікові години опалювального сезону. 

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що компанія захистила обладнання найбільшими спорудами першого рівня захисту, зараз будується другий рівень — бетонні саркофаги, деякі з яких уже готові.

Наразі існує проблема з роботою атомних електростанцій в Україні.

"Ризики збоїв енергопостачання цієї зими можливі, якщо не будуть вирішені вчасно проблеми з енергоблоками українських АЕС. Наразі у плановому ремонті перебуває один блок на Хмельницькій АЕС, через що втрачено 200 МВт потужностей, та три блоки Рівненської АЕС. Поновлення генерації енергоблоку залежатиме від швидкості завершення ремонту, і хоча роботи ведуть з випередженням графіків, викликає певне занепокоєння наступне питання а якщо енергоблоки АЕС "вилітатимуть" взимку", — зауважили у статті ЦПД. 

Окрім того, енергобаланс взимку гостро залежить від погодних умов. Якщо настануть морози, дефіцит потужності в енергосистемі зросте. Додаткові труднощі створить відсутність належної кількості накопичувачів електроенергії для покриття пікових навантажень та перебування більшості відновлюваних джерел енергії (вітрові та сонячні електростанції) на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Скільки часу не буде світла взимку в Україні

На час війни інформація про обсяги генерації та стану відновлення пошкоджених об'єктів залишається секретною. Проте, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував кілька сценаріїв відключення електрики в осінньо-зимовий період.  

Відключення, якщо зима буде не морозна і вдасться відновити 3 ГВт

Якщо в Україні на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків на АЕС, а температурні показники взимку будуть помірними, то планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Якщо буде холодна зима і вдасться відновити лише 2000 МВт

У разі відновлення лише 2000 МВт і роботи лише 6-7 енергоблоків при холодній зимі українці проводитимуть до 20 годин на добу без світла та опалення. 

Раніше член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк пояснював, що якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою ймовірністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу — приблизно 10 годин — перебуватимуть без світла. 

Чи є надія на зиму без відключень

Якщо російські обстріли будуть безрезультативними, зима теплою, а енергетикам вдасться відновити частково генерацію, то відключення світла взимку будуть нетривалими. 

Також українська влада покладається на партнерів — під час офіційного візиту у США  української делегації на чолі з Першою віцепрем'єркою — Міністеркою економіки Юлією Свириденко досягнуто домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.

Попри це у ЦПД радять українцям подбати самотужки про резервні системи живлення для оселі — павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори, які допоможуть пережити екстрені відключення електрики. 

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Україна АЕС зима Укренерго відключення світла блекаут

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