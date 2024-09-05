Как в Украине будут выключать свет зимой - сценарии развития событий

Электрики чинят поврежденную от обстрелов линию электропередачи. Фото: УНИАН

В Украине до сих пор не восстановили поврежденную российскими обстрелами энергосистему. Из-за нехватки мощности в результате уничтоженных энергообъектов в стране уже применяют веерные отключения. Зимой ситуация может осложниться и напрямую зависит от погодных условий и дальнейших действий врага.

Об этом говорится в статье Центра противодействия дезинформации, опубликованной 4 сентября.

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Как работает энергосистема Украины

Чтобы объяснить, почему в Украине применяют отключения, в ЦПИ описали, как работает Объединенная энергетическая система Украины (ОЭС-У). В нее входит 76 гидроэлектростанций и гидроаккамулирующих станций, 26 ТЭС, четыре АЭС, 12 солнечных и восемь ветровых электростанций.

ОЭС-У должно балансировать производство и потребление электроэнергии. В результате войны и регулярных атак со стороны России Украина имеет сейчас возможность производить лишь до 11,5 ГВт-час, тогда как потребляет более 13 ГВт. В прошлом году зимой потребление на пике спроса достигало около 18 ГВт.

Частично дефицит покрывают из-за импорта электроэнергии, но количество небольшое — всего 1,7 ГВт.

"В настоящее время продолжаются переговоры, чтобы увеличить импортные мощности до 2,2 ГВт, но и этого не хватит, чтобы компенсировать уничтоженные или поврежденные российскими ударами ТЭС и ГЭС, которые были маневровой генерацией в украинской энергосистеме", — пояснили в ЦПИ.

Какие еще есть альтернативы как покрыть дефицит

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина могла получить дополнительный 1 ГВт мощности благодаря строительству малых газопоршневых или газотурбинных электростанций. Но создать и запустить их в сжатые сроки до начала отопительного сезона в 2024 году невозможно.

НЭК "Энергоатом" понадобилось 16 месяцев, чтобы запустить в работу мобильную электростанцию мощностью всего 28 МВт, которую подарили в рамках программы USAID в начале 2023 года и привезли в Украину в феврале того же года.

Какие энергообъекты Украины не работают

В результате российских атак не работает Днепр ГЭС. Серьезные повреждения есть на Киевской ГЭС. Полностью выведены из строя ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице, а в Харькове разрушена единственная мощная ТЭЦ-5.

Энергетики объяснили, что ситуация значительно улучшилась бы если работала Запорожская АЭС, которая имеет шесть энергоблоков и является самой мощной в Европе. Однако она оккупирована россиянами с марта 2022 года.

Как в Украине во время войны защищают энергосистему

Специалисты ДТЭК и Укрэнерго объясняют, что российские войска нанесли такие разрушения по объектам энергосистемы, что на их восстановление понадобятся годы. Если атаки будут продолжаться и дальше, то дефицит электроэнергии неизбежен, особенно в пиковые часы отопительного сезона.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что компания защитила оборудование крупнейшими сооружениями первого уровня защиты, сейчас строится второй уровень – бетонные саркофаги, некоторые из которых уже готовы.

В настоящее время существует проблема с работой атомных электростанций в Украине.

"Риски сбоев энергоснабжения этой зимы возможны, если не будут решены вовремя проблемы с энергоблоками украинских АЭС. Сейчас в плановом ремонте находится один блок на Хмельницкой АЭС, из-за чего потеряно 200 МВт мощностей и три блока Ровенской АЭС. Обновление генерации энергоблока будет зависеть от скорости ремонта, и хотя работы ведут с опережением графиков, вызывает определенную обеспокоенность следующий вопрос – а если энергоблоки АЭС будут "вылетать" зимой", — отметили в статье ЦПИ.

Кроме того, энергобаланс зимой остро зависит от погодных условий. Если наступят морозы, дефицит мощности в энергосистеме вырастет. Дополнительные трудности создаст отсутствие надлежащего количества накопителей электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок и большинства возобновляемых источников энергии (ветровые и солнечные электростанции) на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Сколько времени не будет света зимой в Украине

Во время войны информация об объемах генерации и состоянии восстановления поврежденных объектов остается секретной. Однако эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал несколько сценариев отключения электричества в осенне-зимний период.

Отключения, если зима будет не морозная и удастся восстановить 3 ГВт

Если в Украине на стабильной основе работать 8-9 энергоблоков на АЭС, а температурные показатели зимой будут умеренными, то планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Если будет холодная зима и удастся восстановить всего 2000 МВт

В случае восстановления только 2000 МВт и работы всего 6-7 энергоблоков при холодной зиме украинцы будут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

Ранее член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк объяснял, что если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время — примерно 10 часов — будут без света.

Есть ли надежда на зиму без отключений

Если российские обстрелы будут безрезультативными, зима теплая, а энергетикам удастся восстановить частично генерацию, то отключения света зимой будут не длительными.

Также украинские власти возлагаются на партнеров — во время официального визита в США украинской делегации во главе с Первым вицепремьером — Министерством экономики Юлией Свириденко достигнута договоренность с американскими чиновниками и представителями бизнеса о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы. В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.

Несмотря на это, в ЦПД советуют украинцам позаботиться о резервных системах питания для дома — павербанках, зарядных станциях, дизельных генераторах, солнечных панели и инверторах, которые помогут пережить экстренные отключения электричества.