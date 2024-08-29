В Укренерго відповіли, за яких умов вдасться уникнути відключень взимку

Енергетики. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через завдані обстрілами пошкодження. Взимку також застосовуватимуть обмеження споживання, але якщо буде тепло — відключень, можливо, буде менше.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC.

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"Я дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами", — сказав Кудрицький.

Він зауважив, що в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них. Тому за умови теплої зими, коли температура повітря становитиме +2...+2 °C — цілком можливо, що відключень не буде.

Але при температурі -10 °C буде неможливо збалансувати енергосистему без відключень. Голова компанії переконаний, що взимку на українців чекає багато випробувань.

Проте енергетики "навчилися протидіяти тактиці ворога", коли видно, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують.