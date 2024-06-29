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Без світла у пікові години — в Укренерго показали жорсткіші графіки відключень на завтра

29 червня 2024 22:34
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Планові відключення світла в Україні на 30 червня — прогноз Укренерго
Чоловік запалює свічку під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні в неділю, 30 червня, енергетики будуть застосовувати весь день. Найбільший обсяг обмежень може припасти з 17:00 до 23:00. Також ми підготували для вас перелік альтернативних джерел світла під час відключень.

Прогноз щодо обмежень опублікувала Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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Відключення світла 30 червня

"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", — повідомили енергетики.

Коли не буде світла 30 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

В Укренерго уточнили, що переглянути актуальні графіки погодинних відключень споживачі можуть на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

"Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо", — закликають у компанії.

Як економити світло

За даними енергетиків, найбільше навантаження на українську енергосистему відбувається з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли споживачі масово користуються енергоємними приладами. Зокрема, йдеться про такі: бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки.

Для того, що менше споживати світла й допомогти українським енергетикам, варто перенести використання енергоємних пристроїв на ніч: з 23:00 до 6:00.

Як економити електроенергію
Коли не варто користуватися енергоємними приладами. Фото: Межівська селищна територіальна громада

Альтернативні джерела світла під час відключень

Якщо світло вимкнули ввечері, а спати ще не хочеться, то варто подбати про альтернативні джерела освітлення. Так, щоб не сидіти в темряві, згодяться:

  • ліхтарики;
  • лампочки з акумуляторами;
  • світлодіодні лампи;
  • лампи на сонячних батареях;
  • свічки — найкращими вважаються воскові свічки, трохи гірші, але теж непогані — стеаринові, а також парафінові — дешеві, але згоряють дуже швидко;
  • гірлянди на батарейках — важливо обрати правильний тип батарейок. Краще віддати перевагу моделям, розрахованим на АА та ААА — вони більш дешеві й доступні;
  • лампи, які працюють від павербанків тощо.
Які джерела світла можна використовувати під час відключень
Дівчина тримає гірлянду в руці. Фото: Marcus Wallis

Скільки триватимуть відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова правління Укренерго Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла.

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Однак остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.

Додамо, що в Укренерго дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. 

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