Планові відключення світла в Україні на 30 червня — прогноз Укренерго

Без світла у пікові години — в Укренерго показали жорсткіші графіки відключень на завтра
Графіки відключення світла в Україні в неділю, 30 червня, енергетики будуть застосовувати весь день. Найбільший обсяг обмежень може припасти з 17:00 до 23:00. Також ми підготували для вас перелік альтернативних джерел світла під час відключень.
Прогноз щодо обмежень опублікувала Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.
Відключення світла 30 червня
"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", — повідомили енергетики.
В Укренерго уточнили, що переглянути актуальні графіки погодинних відключень споживачі можуть на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.
"Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо", — закликають у компанії.
Як економити світло
За даними енергетиків, найбільше навантаження на українську енергосистему відбувається з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли споживачі масово користуються енергоємними приладами. Зокрема, йдеться про такі: бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки.
Для того, що менше споживати світла й допомогти українським енергетикам, варто перенести використання енергоємних пристроїв на ніч: з 23:00 до 6:00.
Альтернативні джерела світла під час відключень
Якщо світло вимкнули ввечері, а спати ще не хочеться, то варто подбати про альтернативні джерела освітлення. Так, щоб не сидіти в темряві, згодяться:
- ліхтарики;
- лампочки з акумуляторами;
- світлодіодні лампи;
- лампи на сонячних батареях;
- свічки — найкращими вважаються воскові свічки, трохи гірші, але теж непогані — стеаринові, а також парафінові — дешеві, але згоряють дуже швидко;
- гірлянди на батарейках — важливо обрати правильний тип батарейок. Краще віддати перевагу моделям, розрахованим на АА та ААА — вони більш дешеві й доступні;
- лампи, які працюють від павербанків тощо.
Скільки триватимуть відключення світла в Україні
Нагадаємо, що голова правління Укренерго Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла.
Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Однак остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.
Додамо, що в Укренерго дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі.
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