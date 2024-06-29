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Без света в пиковые часы — в Укрэнерго показали более жесткие графики отключений на завтра

29 июня 2024 22:34
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Плановые отключения света в Украине на 30 июня — прогноз Укрэнерго
Мужчина зажигает свечу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Графики отключения света в Украине в воскресенье, 30 июня, энергетики будут применять весь день. Наибольший объем ограничений может прийтись с 17:00 до 23:00. Также мы подготовили для вас список альтернативных источников света во время отключений.

Прогноз по поводу ограничений опубликовала Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Отключение света 30 июня

"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", — сообщили энергетики.

Когда не будет света 30 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В Укрэнерго уточнили, что посмотреть актуальные графики почасовых отключений потребители могут на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

"Когда свет есть — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — призывают в компании.

Как экономить свет

По данным энергетиков, самая большая нагрузка на украинскую энергосистему происходит с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда потребители массово пользуются энергоемкими приборами. В частности, речь идет о таких: бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печки.

Для того, чтобы меньше потреблять света и помочь украинским энергетикам, следует перенести использование энергоемких устройств на ночь: с 23:00 до 6:00.

Как экономить электроэнергию
Когда не следует пользоваться энергоемкими приборами. Фото: Межевская поселковая территориальная громада

Альтернативные источники света во время отключения

Если свет выключили вечером, а спать еще не хочется, то стоит позаботиться об альтернативных источниках освещения. Так, чтобы не сидеть во тьме, пригодятся:

  • фонарики;
  • лампочки с аккумуляторами;
  • светодиодные лампы;
  • лампы на солнечных батареях;
  • свечи — лучшими считаются восковые свечи, немного хуже, но тоже неплохие — стеариновые, а также парафиновые — дешевые, но сгорают очень быстро;
  • гирлянды на батарейках — важно выбрать правильный тип батареек. Лучше отдать предпочтение моделям, рассчитанным на АА и ААА — они более дешевые и доступные;
  • лампы, работающие от повербанков и т.д.
Какие источники света можно использовать при отключении
Девушка держит гирлянду в руке. Фото: Marcus Wallis

Сколько продлятся отключения света в Украине

Напомним, что глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света.

В то же время, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки. Однако окончательные предварительные подсчеты можно будет произвести в августе.

Добавим, что в Укрэнерго дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме.

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