Плановые отключения света в Украине на 30 июня — прогноз Укрэнерго

Без света в пиковые часы — в Укрэнерго показали более жесткие графики отключений на завтра
Графики отключения света в Украине в воскресенье, 30 июня, энергетики будут применять весь день. Наибольший объем ограничений может прийтись с 17:00 до 23:00. Также мы подготовили для вас список альтернативных источников света во время отключений.
Прогноз по поводу ограничений опубликовала Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Отключение света 30 июня
"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", — сообщили энергетики.
В Укрэнерго уточнили, что посмотреть актуальные графики почасовых отключений потребители могут на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.
"Когда свет есть — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — призывают в компании.
Как экономить свет
По данным энергетиков, самая большая нагрузка на украинскую энергосистему происходит с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда потребители массово пользуются энергоемкими приборами. В частности, речь идет о таких: бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печки.
Для того, чтобы меньше потреблять света и помочь украинским энергетикам, следует перенести использование энергоемких устройств на ночь: с 23:00 до 6:00.
Альтернативные источники света во время отключения
Если свет выключили вечером, а спать еще не хочется, то стоит позаботиться об альтернативных источниках освещения. Так, чтобы не сидеть во тьме, пригодятся:
- фонарики;
- лампочки с аккумуляторами;
- светодиодные лампы;
- лампы на солнечных батареях;
- свечи — лучшими считаются восковые свечи, немного хуже, но тоже неплохие — стеариновые, а также парафиновые — дешевые, но сгорают очень быстро;
- гирлянды на батарейках — важно выбрать правильный тип батареек. Лучше отдать предпочтение моделям, рассчитанным на АА и ААА — они более дешевые и доступные;
- лампы, работающие от повербанков и т.д.
Сколько продлятся отключения света в Украине
Напомним, что глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света.
В то же время, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки. Однако окончательные предварительные подсчеты можно будет произвести в августе.
Добавим, что в Укрэнерго дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме.
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