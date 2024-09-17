Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook

Народна депутатка України Мар'яна Безугла оголосила про свій намір залишити посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона подала заяву з проханням перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це повідомила народна депутатка України Мар'яна Безугла у вівторок, 17 вересня.

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Безугла оприлюднила заяву до голови ВР України Руслана Стефанчука з проханням звільнити її від обов'язків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Депутатка також висловила бажання, аби її обрали членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Розширення діяльності, концепт. Ірині Геращенко приготуватись, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не сумуйте, я недалеко", — підписала допис із заявою нардепка.