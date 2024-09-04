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Рада не проголосувала за зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

4 вересня 2024 12:42
Катерина Османська - Редактор
Мар'яна Безугла — Рада не змогла звільнити депутатку з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Укрінформ
Катерина Османська - Редактор

Верховна рада України під час засідання 4 вересня не підтримала зняття депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. За цю постанову проголосувало 205 нардепів, а цих голосів недостатньо. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железянк у своєму Telegram. 

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"Постанову про Марʼяну провалили — 205 голосів… Вона залишається заступником Комітету", — йдеться у повідомленні Железняка.

Він пояснив, що за включення питання щодо Безуглої до порядку денного були 278 нардепів. Але вже під час самого голосування за постанову вдалося зібрати менше голосів. 

звільнення Безуглої
Скриншот допису Ярослава Железняка

Також нардеп показав, як голосували фракції у Верховній раді.

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Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, 22 липня у Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету. Сама нардепка на це емоційно відреагувала та заявила, що вона "ніколи не була членом комсомолу на відміну від деяких членів Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки". 

Кількома днями раніше, 17 липня, Безугла вийшла з фракції  "Слуга народу". Своє рішення вона пояснила у Facebook, де написала, що не розуміє пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Перед цим, 15 липня, Безуглу відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Також нардепку включили до бази центру "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, які нібито були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України.

Верховна Рада Ярослав Железняк скандал Мар'яна Безугла народні депутати

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