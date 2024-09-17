Безуглая написала заявление на увольнение с должности замглавы комитета по нацбезопасности

Безуглая написала заявление на увольнение со своей должности — что известно
Народный депутат Украины Марьяна Безугла объявила о своем намерении оставить должность заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она подала заявление с просьбой перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Об этом сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая во вторник, 17 сентября.
Безуглая написала заявление о переходе в другой комитет ВР
Безуглая обнародовала заявление к председателю ВР Украины Руслану Стефанчуку с просьбой освободить ее от обязанностей заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Депутат также выразила желание, чтобы ее избрали членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
"Расширение деятельности, концепт. Ирине Геращенко приготовиться, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не унывайте, я недалеко", — подписала сообщение с заявлением нардеп.
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