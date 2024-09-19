Звільнення Безуглої з Комітету нацбезпеки — нардепка відреагувала

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook/ Мар'яна Безугла

Народну депутатку Мар'яну Безуглу у четвер, 19 вересня, звільнили з посади заступниці Комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Її перевели на нову посаду.

Нардепка прокоментувала зміну посади у Facebook.

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"П'ять років у Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки. Повний політичний цикл. Більше половини прийнятих Комітетом законопроєктів — мої розробки", — йдеться у повідомленні.

Безугла розповіла, що прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, аби розширити свою діяльність.

На її думку, серед причин, чому партнери "дозують" допомогу є те, що вони не довіряють українській військовій системі.

"Досі не мають аналітичної складової для впровадження досвіду та підрахунку ресурсів, елементарно не налагодили цикл обслуговування техніки та не допускають партнерів до внутрішніх процесів", — додала вона.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої