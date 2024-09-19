Мар'яна Безугла отримала нову посаду — що відомо

Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
19 вересня 2024 12:15
Термінова новина
У четвер, 19 вересня, Верховна Рада проголосувала за звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. Її перевели на нову посаду.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
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За рішення про звільнення Безуглої проголосували 252 народних депутати.
Железняк зазначив, що нардепку перевели до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету", — йдеться у повідомленні.
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