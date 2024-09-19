Увольнение Безуглой из Комитета нацбезопасности — нардепка отреагировала

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook/ Марьяна Безуглая

Народную депутатку Марьяну Безуглую в четверг, 19 сентября, уволили с должности заместителя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки. Ее перевели на новую должность.

Нардеп прокомментировала смену должности в Facebook.

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"Пять лет в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки. Полный политический цикл. Более половины принятых Комитетом законопроектов — мои разработки", — говорится в сообщении.

Безуглая рассказала, что приняла решение перейти в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, чтобы расширить свою деятельность.

По ее мнению, среди причин, почему партнеры "дозируют" помощь, то, что они не доверяют украинской военной системе.

"До сих пор нет аналитической составляющей для внедрения опыта и подсчета ресурсов, элементарно не наладили цикл обслуживания техники и не допускают партнеров к внутренним процессам", — добавила она.

Скриншот поста Безуглой

Скриншот поста Безуглой

Скриншот поста Безуглой