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Безугла розкритикувала підвищення податків для фінансування ЗСУ

27 липня 2024 01:10
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Законопроєкт про підвищення податків на ЗСУ — реакція Мар'яни Безуглої
Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка Мар’яна Безугла висловилася щодо законопроєкту про підвищення податків для фінансування Сил оборони України. За її словами, замість того, щоб доукомплектовувати існуючі підрозділи, витрачають гроші на створення нових небоєздатних.

Про це Мар'яна Безугла повідомляє в Facebook у п'ятницю, 26 липня.

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"Але абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні "бригади-зомбі" замість поповнювати та посилювати існуючі підрозділи, збільшувати штаби і тримати у війську непридатних", — зазначила Безугла.

Вона зауважила, щоб створити таку бригаду потрібно мати щонайменше 20 мільярдів гривень. На думку нардепки, в уряді немає експертів, які оцінюють доцільність "нескінченного бажання головкому ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту".

"Тисячі "мертвих душ" у війську теж ніким не оцінюються. Тільки штат ТЦК та СП — майже сто тисяч (!) людей", — додала Безугла.

Мар'яна Безугла розкритикувала підвищення податків на ЗСУ
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, що нещодавно Безугла також розкритикувала інтерв'ю, яке Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав виданню The Guardian. За її словами, військове командування продовжує ігнорувати пов'язані з війною проблеми та не бажає залучати молодих фахівців до бойової роботи.

Незадовго до того Безугла вкотре виступила з різкою критикою в бік Сирського, заявивши, що кожен день перебування його на посаді нібито знижує боєздатність українських військ та вбиває людей. Також нардепка згадала так званий "Торецький злочин".

Кабінет міністрів Мар'яна Безугла ЗСУ податки військові законопроєкт війна в Україні війна

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