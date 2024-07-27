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Безуглая раскритиковала повышение налогов для финансирования ВСУ

27 июля 2024 01:10
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Законопроект о повышении налогов на ВСУ — реакция Марьяны Безуглой
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Марьяна Безугла высказалась о законопроекте о повышении налогов для финансирования Сил обороны Украины. По ее словам, вместо того чтобы доукомплектовывать существующие подразделения, тратят деньги на создание новых небоеспособных.

Об этом Марьяна Безугла сообщает в Facebook в пятницу, 26 июля.

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"Но абсурд ситуации с планированием состоит в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные "бригады-зомби" вместо пополнения и усиления существующих подразделений, увеличивать штабы и держать в армии непригодных", — отметила Безуглая.

Она заявила, чтобы создать такую бригаду, нужно иметь не менее 20 миллиардов гривен. По мнению нардепки, в правительстве нет экспертов, которые оценивают целесообразность "бесконечного желания главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту".

"Тысячи "мертвых душ" в армии тоже никем не оцениваются. Только штат ТЦК и СП — почти сто тысяч (!) человек", — добавила Безуглая.

Марьяна Безуглая раскритиковала повышение налогов на ВСУ
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Марьяны Безуглой

Напомним, что недавно Безуглая также раскритиковала интервью, которое Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал изданию The Guardian. По ее словам, военное командование продолжает игнорировать связанные с войной проблемы и не желает привлекать молодых специалистов к боевой работе.

Незадолго до того Безугла в очередной раз выступила с резкой критикой в сторону Сырского, заявив, что каждый день пребывания его в должности якобы снижает боеспособность украинских войск и убивает людей. Также нардепка упомянула так называемое "Торецкое преступление".

Кабинет министров Марьяна Безуглая ВСУ налоги военные законопроект война в Украине війна

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